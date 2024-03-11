樂翠臺億元維修風波｜票箱放回原位　居民輪流看管直至周二晚大會

柴灣樂翠臺日前爆出億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈，「手拉手」阻止動工。昨日（10日）晚上為「授權票」開箱日，法團主席一直未有現身，管業處人員試圖將屋苑8個票箱強行帶走，疑私下點票，引發居民不滿，一度有300多名居民到場制止，警方亦接報到場維持秩序。法團主席隨後現身，更緊抱其中一個票箱，隨後又與居民爆發肢體衝突。法團主席與一名女居民均報稱受傷，須由救護車送院。

經過多小時的衝突與對峙局面，管業處人員於10日晚上11時30分，因為要收工之原故，決定將屋苑內的8個投票箱放回原位。現場留守的約50多名居民，經商討後決定自發看管票箱，他們記低負責值班的人名及時間後，隨即分工並派人24小時輪流在大廈座頭等位置看守，以防票箱被人私下取走或「動手腳」。而其餘居民則返回寓所休息。據了解，居民會看守票箱至12日（周二）晚上7時的特別業主大會，屆時則會公開開箱點票。



多名居民在座頭位置看守，以防票箱被人動手腳。(李家傑攝)

有居民稱，他們的訴求只想主席「正正經經」在管業處前面，打開票箱公開點票：「點票咋嘛，又唔係乜嘢大件事！」亦有居民指出，在管業處門外公開點票，是按照38年來的歷史。

市建局早前回覆時指，2023年11月13日曾發信通知法團，業主大會上已通過揀選工程承辦商之回標價，遠高於市建局獨立顧問之工程估價。由於樂翠臺樓齡不足40年，亦未有屋宇署發出的強制驗樓命令，因此不符合「樓宇更新大行動2.0」申請資格。及後法團主席發出電郵，要求延後屋苑遞交強制驗樓令之期限，市建局指會將此個案呈交至督導委員會考慮。