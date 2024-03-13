屯元天三宗截車斬人案│疑涉新義安與勝和酒吧爭女糾紛　反黑跟進

屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，一晚內接連發生3宗截車斬人案，釀成3人受傷。消息指，三宗案件疑與黑幫有關。據知兩日前，屯門「新義安」成員與南邊圍「勝和」成員在酒吧因爭女問題爭執。三宗案件將由反黑組接手調查。



屯門截車斬19歲平治男司機

今日（13日）凌晨1時許，一輛白色平治私家車，駛至三聖街輕鐵三聖站一間中學對開時，突然兩輛私家車截停，多人繼而下車，用開山刀斬向坐在平治的19歲男子，刀手逞兇後逃離現場，警方接報到場，發現男傷者雙腳被斬，昏迷由救護車送往屯門醫院治理，警員正調查案件。

傷者的平治座駕，車門被撞脫。

元朗私家車被4車包圍

凌晨3時許，元朗發生企圖傷人案。一名28歲姓陳男子和一名朋友，將私家車泊在元朗康景街一帶，突然有至少4輛私家車駛至，大約20人手持木棍和利刀破壞陳男車輛，陳男立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警，陳男和朋友沒有受傷，警方經調查後，將案件列作「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」跟進，正追查歹徒下落。

警員封鎖現場調查。

天水圍私家車遭多車圍堵撞燈柱 兩男被斬

清晨5時46分，一輛白色私家車駛至天水圍天福路天瑞公園單車徑對開時，突然被3至4輛私家車圍堵，隨後歹徒落車揮刀斬向白色私家車內的兩名男子，兩人均手腳受傷、神智清醒。24歲男子被送往屯門醫院治理，另一名30歲男子則被送往天水圍醫院治理。