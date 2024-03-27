【澳門賽馬．圖輯】港澳賽馬會不同命運 「馬照跑」 原來有限期
撰文：蘇煒然
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澳門賽馬會經營困難，將於4月1日走到盡頭，一海之隔，香港賽馬的情況卻截然不同。儘管2022/2023年度香港賽馬會的總投注額過半來自足球博彩，賽馬仍佔1,404億，帶來巨額收益。
澳門人對賽馬的熱忱程度不如港人，澳門賽馬會依賴香港馬迷。2000年香港立法會展開討論修訂《賭博條例》，禁止跨境賭博，當時何鴻燊已表示擔憂，果然2002年修訂通過後，澳門賽馬的投注額一度暴跌逾半，澳門賽馬會更要裁員減薪續命。之後嘗試開拓其他客源的成效亦不佳，最終也無法扭轉命運。
澳門賽馬會於1月15日宣佈4月1日結束營運，香港賽馬會對此表示「深感可惜」。
攝影：夏家朗
撰文：蘇煒然
澳門人對賽馬的熱忱程度不如港人，澳門賽馬會依賴香港馬迷。2000年香港立法會展開討論修訂《賭博條例》，禁止跨境賭博，當時何鴻燊已表示擔憂，果然2002年修訂通過後，澳門賽馬的投注額一度暴跌逾半，澳門賽馬會更要裁員減薪續命。之後嘗試開拓其他客源的成效亦不佳，最終也無法扭轉命運。
澳門賽馬會於1月15日宣佈4月1日結束營運，香港賽馬會對此表示「深感可惜」。
攝影：夏家朗
撰文：蘇煒然
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