【攝影手記】除下豬咀！現在無燒煙　轉身槍聲響　前線的法與執法

反（修訂）《逃犯條例》的示威至今已超過四個月，特首林鄭月娥在10月4日公布以《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，在10月5日正式生效，禁止市民在公眾集會時蒙面。保安局局長李家超曾表示，《規例》豁免因從事專業或受僱工作，為其個人人身安全理由，要蒙面在遊行集會現場出現的人士，當中包括記者。但昨日的經驗，卻告訴我不一樣的情況。 攝影、撰文：張浩維

昨日（27日）的示威行動由尖沙咀蔓延至旺角一帶，晚上時分，我在亞皆老街及彌敦道交界，近匯豐銀行的十字路口採訪，當時我站警察防線外，有一名頭盔背後寫有MAR HQ字樣（但沒有警員編號）的女防暴警察要求我除下防毒面罩，我上前展示記者證表示身分，該名女防暴警察道：「而家有冇『燒煙』？冇就唔可以戴面罩」。我隨即查詢：「我點知警察幾時會發射催淚彈？」站在該女防暴警察身旁的男防暴警察搭口說道：「我哋射催淚彈之前一定會舉旗，係你睇唔到或者影唔到姐。」

不足半小時，在附近先達廣場外的一段亞皆老街，便發生了我擔憂的情況。防暴警察後退時，有市民向警員投擲雜物，警員隨即轉身便發射多枚催淚彈，期間並沒有舉旗警示。

↓↓10月27日夜，旺角示威現場照片↓↓

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政府常說，要依法辦事，所謂執法，是根據法例條文，執行該法例的意思，不容增減，《規例》上的條文並沒有寫上「只有在『燒煙』期間，記者才可以戴上防毒面罩」，前線警員卻以沒有「燒煙」為由，要求記者除下防毒面罩，除面罩的作用亦不是用來核實記者身分；警員聲稱在發射催淚彈前會舉旗警示，但卻在半小時內自打嘴巴。

或許，這次又是另一次「電光火石」之間，無法舉旗；或許前線執法警員仍未渡過對新例的「磨合期」，對法例有另一番的解讀；又或許，保安局局長不代表前線警員。

（文章標題為編輯所擬）