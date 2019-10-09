【攝影手記】黃沙或黃金　只在一念之差　選擇有得也必有失

跟隨這班大專生到庫布其沙漠考察已是五月的事了。 庫布其沙漠位於中國境內的內蒙古，我們從香港出發要到北京轉機才能到達。那時候到達內蒙古巴彥淖爾機場已是晚上十時多，那個機場只有一條行李運輸帶，在我們到達後更落閘關燈，讓我發現原來有機場是有營業時間的。 攝影、撰文：張浩維

是次考察是關於如何治理沙漠，如何將沙漠變成綠洲。在旅程之前，在我腦海想像到的畫面是荒涼的、寸草不生的，但甫到埗的情境已有明顯落差，行車路兩旁井井有條的種滿了樹木，亦看見一座一座的高壓電塔，可見這片土地雖被連綿不絕的沙丘所覆蓋，但某程度上並不是完全未開發及整治的土地。

在行程中有一項我較為期待的環節——與牧民對話。我期望能從他們的口中、服飾、居所，能窺探居於沙漠的人是如何生活的。但在我眼前的牧民並沒有穿著牧民服飾，沒有騎著馬放牧，沒有住在蒙古包，而是眼戴黑超，身穿恤衫長褲，手戴著皮帶手錶的人，他已經不是放牧為生，而是轉型做生態旅遊的生意人。

（張浩維攝）

從沙漠化走到商業化，從牧民走到商人，是從根本的改變。我不禁問，在我眼前這片沙漠，有多少是天然的，有多少是人為的？

+ 3 + 2

在4日3夜中，走訪了不同的景點，許多都是體驗區，絕大部分是要收費的。沙丘滑沙一次$20人民幣 （下同）；騎駱駝在沙漠上走一圈$70；駕駛越野車一圈$100。那批大專生騎上駱駝一步一步踏上沙丘，在我前方卻看見場地負責人騎著越野電單車駛過；在蒙古包入面，裝有冷氣，餐桌上擺放著一套套已包膠消毒的餐具；在沙漠中有一間類似士多的店舖賣著康師傅冰紅茶；有一間餐廳掛上習近平的肖像。浩瀚的沙海中看似是大自然的鬼斧神工，仔細看卻有一點點中國社會的元素，那種荒誕，非筆墨所能形容。

愛情與麵包，在牧民身上，好像告訴我不能兼得。生活環境富裕了，卻失去了本來的悠然自得，在沙漠上自由自在的放牧，卻要擔心明日能否溫飽。我說，沒有誰比誰優秀，亦沒有誰比誰清高，最重要的，是「有得揀」。

（張浩維攝）

（文章標題為編輯所擬）