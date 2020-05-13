【母親節．攝影手記】圍捕現場的喝罵與道歉　那句更觸動人心？

身旁的女孩泣不成聲。胡椒水像驟來的春雨，教人們慌張躲避。一如天氣不會因為聽從哀叫而改變，胡椒水也繼續無差別地灑在每個人身上，帶來痛楚。是聲音的傳播距離有限，或是對方已變得麻木？ 攝影、撰文：鄭子峰

灼熱的感覺折磨着眼晴、頸項、耳朵和四肢，一下子使我失去了方向感。疼痛以外，身體感受到的只有擁擠的人群中，肌膚的磨擦和相信是警棍與盾牌的碰撞。在我倒地後，哀嚎聲不絕於耳；換來的回應是警員的粗言穢語及辱罵。

5月10日，警方在旺角包圍現場的示威者、市民及記者，期間不斷朝人群噴射胡椒噴霧，並一度揮動警棍及用盾牌推前。（鄭子峰攝）

「撐著，堅強！」縱使睜不開眼睛，耳朵到底也是靈敏的。兩名義務急救員跟從警方的指令，在我跟前蹲下。他們一邊幫我清洗眼睛，一邊輕聲細語地鼓勵着身旁的其他傷者。

「對不起。」一個大支裝的噴壺僅剩下不滿二百毫升的生理鹽水。他們草草幫我清洗過後，便把噴壺傳給其他傷者。「對不起。」他倆還在道歉，相信是對救援物資不足感到耿耿於懷。有見及此，旁邊的人也都忍著劇痛，不敢多用生理鹽水，怕奪去了他人獲得治理的機會，甚至互相推讓，要幾個女生優先沖洗眼睛。

5月10日，義務急救在警方包圍網內協助中椒或受傷的人。（鄭子峰攝）

「對不起。」他倆還在道歉。這時數名警員與記者口角，大樽裝的胡椒噴劑在我們額前被揮動著。警員的粗言喝罵，竟不比這兩名義務急救員的急忙道歉來得響亮。他倆一邊用身體替我們阻隔着警員的威嚇，一邊高舉雙手，示意投降。

「對不起。」令人以為我身上如火燙的痛楚是由他們造成；「對不起。」令人以為辱罵聲音由他們發出。直至我離開警方的封鎖線，義務急救員還是一再向人們道歉。

他們到底對不住誰了？