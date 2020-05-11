母親節｜警方旺角大圍捕　《香港01》攝影記者被勒令跪地遭噴椒

母親節（10日）有網民號召於各區商場聚集合唱反修例歌曲，晚上旺角街頭有大批示威者，警方深夜時分採取驅散行動，並圍捕多人。《香港01》一名攝影記者在場採訪期間，遭一批防暴警員包圍，向警員表達身份時亦遭對方噴射胡椒噴霧，攝記眼晴及身體多處中胡椒噴霧，全身痛楚及灼熱。即使攝影記者當時已表明身份，亦被勒令連同數十人一同下跪，並禁止繼續採訪和拍攝。《香港01》新聞部表示，警方必須尊重專業記者的合法採訪權利，並保障其人身安全。

5月10日晚，警方在旺角山東街驅散，並向人群噴胡椒噴霧，《香港01》攝影記者中椒。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》一名攝影記者昨晚在旺角山東街與通菜街交界拍攝示威活動，期間一直有展示記者證及站在行人路上拍攝，大約深夜11時許，有兩批防暴警員從不同方向推進，將現場的示威者、市民及記者包圍，期間不斷朝人群噴射胡椒噴霧，並一度揮動警棍及用盾牌推前。

《香港01》新聞部：警須尊重專業記者合法採訪權

攝影記者的眼部及全身多處中胡椒噴霧，倒地後仍繼續拍攝，但遭警員喝止不准攝影，禁止採訪，期間有警員喝罵「記者唔係大晒，唔好拍片！」在警方包圍網下，該處至少有20人被勒令下跪，當時有女子大哭，攝影記者聽到有警員呼喝「喊得凄厲啲！」同時，曾有被包圍記者表明要求傳媒聯絡隊協助，但被警員指煽動群眾情緒，下令不要再出聲。約20分鐘後，警方傳媒聯絡隊到場，將一批記者帶到一邊，警方指令記者在攝錄機前讀出姓名、身分證號碼和展示記者證才獲准離開。

《香港01》新聞部表示，警方必須尊重專業記者的合法採訪權利，並保障其人身安全。

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多個新聞工會要求緊急會見鄧炳強

昨晚接連有多間傳媒記者被警方阻止採訪拍攝及噴胡椒噴霧，明報編輯部發聲明，強烈譴責警方粗暴干預兩名記者在旺角的合法採訪。而香港記者協會及香港攝影記者協會等多個工會發聯署，批評警隊一再踐踏採訪自由，在衝突現場針對記者的各式暴行「罄竹難書」，要求警務處處長緊急與傳媒工會代表會面，立即遏止警隊針對記者施襲的歪風，並將失控的警務人員停職調查，以免一錯再錯。

聯署又指，警察透過截查、施襲來扼殺採訪權利，以侮辱性的語言、惡劣的態度踐踏傳媒尊嚴，徹底違反《警察通例》中列明警方須「以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作」的規定。

新聞行政人員協會：極度遺憾

香港新聞行政人員協會亦發表聲明，對於現場記者遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會認為，在目前香港正努力對抗疫情下，各方更需要理性、互相尊重，香港才能繼續向前。協會嚴正要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。