圖輯｜警隊博物館後日起關閉　翻新活化10個月變警隊歷史文化中心

位於山頂甘道的警隊博物館，後日（5月31日）起關閉翻新，預料明年3月重開。博物館將會活化為一所警隊歷史文化中心，並增設互動元素和資訊科技展品。

現時博物館極具殖民地時期色彩，當中展示多張1940年代時任「一哥」的告示，包括規定警員執勤時要戴委任證、調查犯人時應提供基本人權等，奠定了警察守則，同場亦有英治時期皇家香港警察各色各樣的旗織、徽章及肩章等。

博物館亦有展出六七暴動時任警務處處長向平亂警員發出的通示——「腦筋勝於槍彈及暴力」，亦有罕見的暴動時期右派文宣，以對抗左派及共產黨為目標，在港宣揚三民主義。警隊博物館活化後有何改變，拭目以待。

攝影：余俊亮

圖片編輯：周穎瑤

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