國際影像｜颶風後重建村落　修士四方斡旋　與神與官與毒梟打交道

先是伊塔（Eta），緊接其後是約塔（Iota），去年11月的兩個強勁颶風，對洪都拉斯山邊村莊帶來毀滅，La Reina村的300間房屋，一夜間被山泥傾瀉淹沒。儘管多數居民提前撤離，但這1,000人失去了家園，陷入飢寒交迫的境地。

方濟各會的Leopoldo Serrano修士，為此伸出援手，同時驚覺，必須馬上行動，否則La Reina的居民為了生存各散東西，家庭和社區即將瓦解。Serrano撥打無數電話，與各方斡旋，籌募物資。他覓地重建房屋，卻發現土地被毒販佔據，於是神的代理人開始與地下世界打交道。最終，在聖巴巴拉

省（Santa Barbara）和科潘省（Copan）邊界位置，一個新的村落逐漸興建起來。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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