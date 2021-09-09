區議員宣誓・圖輯｜DQ風起觸發辭職潮　天水連線林進盛夏一場告別

2021年七月，政府放風指4類涉及負面清單行為的區議員將被DQ，並會追討上任至今薪津，結果觸發200名民主派區議員辭職，「天水連線」瑞華區議員林進是其中一員。

林進五月時仍發文稱會按規定宣誓，兩個月不到改變了主意。離場前，他在議辦舉辦告別活動，展出相片及議辦物品，免費分享議辦物資。活動期間熙來攘往，街坊們扶老携幼前來與林進及各職員話別互勉，拍照留念。林進說，活動是為助理及街坊而辦，自己還得忍住面對告別的膽怯。不過，再見應該好好說，因為議辦也好，地區工作都好，也是屬於整個社區的。

熱鬧過後，林進翌日便清空了辦公室。臨走前，他在議辦外掛上貼有「再會」的橫額，那是對時代的嘲諷，林進說。

攝影：歐嘉樂

圖片編輯：周穎瑤

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