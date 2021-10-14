【國際影像】塔利班掀禁毒戰爭　圖掃除阿富汗地下世界

塔利班武裝分子在夜幕之下突襲喀布爾天橋底，「敵人」不是前阿富汗政府殘黨或ISIS-K武裝分子，而是迷失在虛幻之中的癮君子。塔利班銳意打擊當地吸毒情況，毫不介意採取強硬手段。

阿富汗長期以來大量農民以種植罌粟為生，毒品流通令當地吸毒問題嚴重。在2000年塔利班上次掌權時，曾禁止種植罌粟，而且取得巨大成功。但美軍發動阿富汗戰爭後，阿富汗尤其是塔利班控制地區的鴉片產量反彈，塔利班透過向罌粟農民及毒販徵稅，組成了他們收入的一部分。

如今毒品產業已深入阿富汗經濟骨髓，塔利班在處處受到制裁下掀起毒戰，如同在設備不全的醫院中做大手術。縱使要承受無比風險，卻不能不做。

攝影：Felipe Dana／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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