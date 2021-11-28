國際影像｜美國黑色星期五　報復消費不似預期　疫症改變購物模式

今年的美國「黑色星期五」，商場外重現排隊購物的人龍，零售業似乎恢復過來。不過路透社報道，據Sensormatic Solutions公司統計數字，今年購物客流量比2020年大增47.5%，卻仍然比2019年少28.3%。

「我在黑色星期五來到，以為他們會賣Switch OLED遊戲機，怎料他們沒有貨。」Christian MacDonald清晨在商店外排龍頭等候了一個半小時，最終空手而回。世界各地疫情仍然飄忽不定，不少大型零售商都表示供應鏈未能恢復，寧願在網上商店推出更多優惠，讓客人訂購後自助取貨，節省物流成本。相對之下，實體商店的折扣吸引力下降，無助增加購物的人流。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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