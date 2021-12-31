【2021年回顧．圖輯】年度精選新聞照片　見證香港急速變化的一年

2021年的香港，經歷了前所未見的急速變化。

這一年，換了新的選舉制度，特首和立法會產生辦法都徹底改變；政務司司長、保安局局長、中聯辦主任換人，立法會舉行換屆選舉；區議會議員相繼辭職，各工會及政治團體逐一解散；《蘋果日報》及《立場新聞》停運、公共圖書館下架書籍、電檢條例修訂通過；連在「國安教育日」紀律部隊開放日之中，部隊演練的步法也換成了中式步操。

「01影像」挑選了過去一年的新聞照片，與讀者一起回顧2021年。

攝影：李澤彤、羅國輝、張浩維、鄭子峰、陳順禎、盧翊銘、廖雁雄、羅君豪、歐嘉樂、余俊亮、黃舒慧、梁鵬威、高詩琦、余睿菁

圖片編輯：羅國輝、蘇煒然

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