【圖話】香港大學太古橋六四標語被封 新年前又一六四圖騰恐消失

繼上月22日，「拆件」移走「國殤之柱」後，香港大學今日(29日）上午派工人在港大太古橋架設圍板，遮蓋在行人路上的六四標語。

1989年六四事件發生後，當年港大學生在太古橋行人路鋪上黑布，寫了一條長標語 「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」，惟白油漆溢過黑布，意外在地一上留下字迹。 其後每年六四前夕，港大學生為悼念六四事件的死難者均會去太古橋重髹該標語。每年自發洗刷國殤之柱及重髹太古橋六四標語，亦成為港大學生會的傳統。

而去年12月22日，港大校務委員會以「國殤之柱」日久老化及參考獨立法律意見後，決議將其移走，存放於元朗香港大學嘉道理中心。

攝影：張浩維、廖雁雄、梁鵬威

圖片編輯：羅國輝

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