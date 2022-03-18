圖片故事｜禁晚市堂食逾兩月　歐日式餐廳拒坐以代斃　變陣應疫情

香港新冠肺炎第五波疫情爆發近3個月，食肆由1月7日起便被禁晚市堂食，接着僅餘的堂食時間也須限制4人一檯、2人一檯，甚至有傳會收緊至1人一檯，經營環境急速惡化，加上疫情嚴竣令人手不足，無論小店還是連鎖食肆都需停業，甚至從此結業。

Thomas 經營的食肆由咖啡店起家，數年間發展出多個分店，成為歐日主題的連鎖餐廳。疫情讓部分分店也需停業，但或只意味變陣，未代表終止：開拓貨源辦網店、巡迴多區辦火鍋外賣團購、轉營外賣多餸飯，可以嘗試都嘗試。餐廳精緻的餐單先放一邊，變陣過程維持質素，生意的輪廓也許變形，骨子裏的精神仍在。搬抬之間，員工眾人期待他日環境回復正常後，再次打開店門迎接久違的熱鬧。

攝影：盧翊銘

圖片編輯：周穎瑤

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