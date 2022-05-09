國際影像｜俄軍二戰勝利日辦閱兵　普京演說指攻烏是唯一正確決定

俄羅斯今日（9日）慶祝衛國戰爭勝利日，全國各地包括莫斯科、聖彼德堡及與蒙古接壤的布里亞特共和國（Buryatia）均有閱兵儀式。其中在莫斯科紅場，有過萬名俄兵參與閱兵儀式，同場亦展示大量軍備，包括RS-24洲際彈道飛彈導彈。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在紅場上發表長達11分鐘的演說，談及俄烏戰爭，表示俄羅斯透過在烏克蘭的軍事行動，先發制人地擊退他人的侵略，是必要、及時及唯一正確的決定。他形容北約和烏克蘭在俄羅斯邊境製造的，是「俄方無法接受」的威脅，俄方與新納粹分子的衝突將不可避免。他認為西方有別的想法，並不打算聽取俄方的意見，俄方有責任盡一切努力，令全球戰爭的恐怖不再出現。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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