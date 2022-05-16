國際影像｜美國水牛城超市槍擊案　少年針對非裔致10死居民悲憤

美國水牛城發生針對種族之槍擊事件，18歲少年金德倫（Payton Gendron）在5月14日下午，手持塗上侮辱黑人字眼的步槍，在非裔社區的Tops Friendly Market超市進行網上直播自己大開殺戒，最終13人中槍，10人死亡，大部分為非裔人士。金德倫曾發布一份宣言，提及「白人取代理論」（White replacement theory），這理論講述白人正被其他種族的人取代。金德倫被控多項一級謀殺罪，他已否認控罪，正被還柙候審。

事發社區其後在肇事超市附近都有不同人士，以不同形式悼念槍擊案中的死難者，居民集會遊行，在超市附近獻花或點蠟燭，在路上寫上受害者的名字，以哀悼再有人命無分種族地因種族仇恨而平白犧牲。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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