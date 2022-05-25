【國際影像】德州小學槍擊案致21死　近十年最嚴重　家屬心碎痛哭

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）周二（24日）發生校園槍擊案，槍手於當地一間小學施襲，造成至少21人死亡，當中19名是學童，就讀2至4年班，約7-10歲，另有2名死者是成年人；是美國近十年死傷最嚴重的校園槍擊案。

事發在中午前約11點半，羅伯小學（Robb Elementary School）近600名師生在課室裏為學期作總結，預備兩日之後放暑期。疑犯持槍闖入校園，到多間班房逐一掃射，其後與抵達的執法人員駁火，最終被擊斃。

警方初步調查辨別出槍手身份是18歲的Salvador Ramos，就讀於附近高中。他在犯案前曾向其袓母開槍，袓母幸運生還。他駕車逃離現場後，在羅伯小學外撞車，隨即進入校園行兇，犯案動機未明。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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