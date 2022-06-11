德州槍擊・圖輯｜槍擊案奪去眾人親鄰　小城眾人在傷痛中互相扶持

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）市內的羅布小學，5月24日發生了美國史上第二嚴重的校園槍擊案，事件造成19名學童及兩位老師死亡，多人受傷，18歲槍手被當場擊斃。

尤瓦爾迪是一個人口約1.6萬的小城，是個細小但鄰里關係緊密的社區，有家庭幾個世代都長居於此。槍擊案的發生令整個城市陷入愁雲慘霧，因為死去的21條生命，總會是城中人的親友、鄰居、同學、同事的親人......即便是能逃出生天的小孩，也得與槍擊事件的陰影搏鬥，就連部分生還學生家長也不禁覺得歉疚，因為他們的小孩活了下來，小孩的朋友卻沒有。

人們說，傷心時找個人開解會好過點，但若然全個城市都在傷心，可能就像尤瓦爾迪的人們般，選擇互相陪伴與扶持。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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