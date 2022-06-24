國際影像｜英國鐵路工大罷工　求加薪抗通脹不果　班次最多削八成

英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）6月20日動員4萬鐵路工人分開三日發起罷工，抗議鐵路網公司（Network Rail）裁員，並要求加薪7%，以應付英國本年底預計高達11%的通脹。工會的要求換來冷待，鐵路網公司只還價加薪2%，談判破裂，30年來最大規模的鐵路業罷工如期進行，而倫敦地鐵亦因另一場罷工而受廣泛影響。

於是，路軌停滿列車、車站拉閘的景象，在預定罷工的日子準時出現。鐵路工罷工在周末維持多一天便會結束，不便還不便，更甚的卻是人們因通脹萌生的不滿情緒持續發酵，教師、醫護、廢物處理人員，甚至訴訟律師都在醞釀罷工，要求改善待遇，鐵路癱瘓大概只是「不滿的夏天」的初夏風景而已。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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