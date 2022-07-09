安倍晉三遇刺・圖輯｜一代國家領袖驟然離世　日本民眾獻花悼念

日本前首相安倍晉三昨早（8日）在奈良街頭，趁參議會選舉前為自民黨演說拉票時，被前海上自衛隊成員山上徹也以自製槍械槍殺，送院後因失血過多身亡，終年67歲。安倍的死訊震驚全球，議論紛起，有人對事發現場保安如此鬆散表示驚訝，有內地網民為此狂歡，不少政府元首致哀，也有人進而猜測此刺殺將會對明天（10日）的參議院選舉帶來什麼樣的選情。

議論背後，日本任期最長首相的生命如此驟然終結，為日本社會帶來衝擊，光天化日下的槍擊案在日本並不常見，被害的還是日本其中最著名並多少一定支持度的大人物，難免有人感不安。安倍離世後，陸續有民眾到出事現場及他東京的故居獻花禱告，願死者安息。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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