國際影像｜阿富汗貧困　戒毒營沒錢沒療程　癮君子毒海無限輪迴

在阿富汗首都喀布爾的某個山頭，聚滿了搖曳的人，他們不分日夜地吸毒，就連附近的流浪狗也一起進食毒品，也成了「癮君子」。山區以外，城內的公園、污水渠或是橋底，都是由吸毒到倒下的人組成的一片黑壓，要尋找有毒癮的親友來這些地方錯不了，只是要在混亂的人堆中找出熟悉的臉，一點也不容易。

塔利班重新掌權快一年，阿富汗的經濟續差，內戰後遺令不少阿富汗人以毒品麻醉自己，縱然塔利班政府有政策致力打擊吸毒問題，但缺乏國際經濟援助，所謂戒毒所將癮君子們囚禁45天、把他們的毛髮剃光後，在毫無治療提供下也就「放虎歸山」。當地的吸毒問題如是者，只有在循環中更擴大，看不見曙光也看不見前路。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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