【國際影像】普京下令局部動員　俄羅斯多地現示威　1300人被捕

俄烏戰爭持續超過半年，近日烏克蘭發動反攻，俄軍從哈爾科夫（Kharkiv）地區的多個戰略要點撤退。俄羅斯總統普京於9月21日宣布簽署法令，實施「局部動員」，計劃徵兵30萬預備役人員。是俄羅斯自第二次世界大戰以來首次頒動員令。

然而局部動員令公布過後，俄羅斯多個城市出現示威活動，當局出動防暴警察驅散及拘捕示威者。人權組織OVD-Info表示，全國38個城市均出現示威，單是莫斯科及聖彼得堡，便分別有至少502及524人被捕，全國合共超過1300人被捕。此外，從俄羅斯飛往其他國家的機票價格急升甚至售罄，美聯社報道，從莫斯科飛往伊斯坦堡或杜拜的單程經濟艙票價升至高達9,200歐元。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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