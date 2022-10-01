南丫海難十年・圖輯｜十年生死兩茫茫　海難真相未明難言不思量

2012年10月1日，124名乘客乘搭港燈南丫四號，準備出海看國慶煙花。煙花未響，船卻被港九小輪海泰號撞穿，船尾兩分鐘內便極速直插海床，39人葬身大海，包括8名小童。

政府委任的獨立調查委員會、當時的運房局以及警方，曾先後完成3份報告，揭示南丫四號與圖則不符、漏裝水密門，海事處檢驗該船有失誤等。為事件受罰的人員到頭來遠不及報告提及的，律政司2021年更表明不再就海難檢控任何人，死者的死因罕見直接定為「非法被殺」。

10年過去，傷者與難屬還是無法得知事件真相，何以敞大的船一下子就下沉了，何以在剎那間失去摯親。傷害已造成，或許能勇敢地直視問題不再重蹈覆轍，才是真正的「move on」。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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