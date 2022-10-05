烏克蘭．圖輯｜黑夜靜寂　工廠傳來麵包香　烏克蘭的「生命麵包」

烏克蘭東部一棟廠房建築在白天看起來早已荒廢，夜裏卻又活過來，破窗中傳出陣陣的麵包香。在大半落入俄軍手中的頓涅茨克，烏控區域僅餘兩間大型麵包工廠仍然運作，其餘的或遭戰爭破壞或缺少煤氣被迫關閉。這一間位於康斯坦丁諾夫卡的麵包工廠，為了配合戰爭的旋律，改裝了烤爐用煤炭發熱，又調整為半夜開工，務求在日出前烤好全部麵包出車送貨，每日約17,500麵包出爐，一半交付烏軍，另一半送到前線附近的城鎮和村莊。

員工Olha Zhovtonozhyky說：「烏軍是英雄，不過我們的工作對國民的生命也很重要。」Olena Nahorna附和：「我們不害怕，我們焗麵包，因為國民、軍人，我們的守護者需要麵包。」

攝影：David Goldman／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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