國際影像｜泰國托兒所槍擊案38死涉24幼童　家長悲慟帶遺物獻白花

2022年10月6日，泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）發生了該國史上其中最嚴重的槍擊案。34歲前警員班雅（Panya Kamrab）衝進一家托兒所大開殺戒，造成包括24名幼兒共38人死亡；槍手作案後回家殺害妻兒後自殺，真正的行兇動機永難釐清。

被殺害的幼兒只約2、3歲大，據悉他們遇害時正在午睡。38個家庭驟然痛失摯親，槍擊案翌日難屬們到托兒所門前獻花及出席追思會，有家長帶同不再有用的襁褓與奶樽前來悼念，場面悲淒。事件另外造成10人受傷，當中6人傷勢嚴重，不少當地市民響應呼籲趕往捐血，盼悲劇別在惡化下去。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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