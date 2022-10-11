【國際影像】索馬里持續乾旱　糧食失收缺食水　千萬人步向大饑荒

男子驅着驢車，在索馬里荒漠中前進，車上還有兩名沉默的男孩。頭上密雲低壓，縱使渴望下雨，但心裏明白雨水不會出現，雨水已很久沒有出現。

Mohamed Ahmed Diriye已60歲，他兩周前從北面沿海城市出發，踏上他人生中最嚴苛的旅途。乾旱之中，牲口倒下了，人也倒下了，他放棄了工作，帶着孩子逃到國家的另一邊，沿途走過1100公里，滿眼都是屍骸白骨。他們只是近百萬索馬里流離失所者之一。

索馬里正經歷旱災，連續四個雨季無雨，現在是第五個，好轉的機會亦渺茫。糧食失收，人們離開家園救助，卻發現隔着大半個國家的鄰居一樣在捱餓，大饑荒已迫在眉睫。

攝影：Jerome Delay／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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