國際影像｜馬勒當拿逝世兩周年　球王傳奇世界盃期間縈迴不散

2022年的世界盃因為氣候因素，破天荒在將近入冬的11月在熱帶國家卡塔爾舉行。這個月份對尤其阿根廷球迷來說，大概還是有一定紀念意義，因為一代球王馬勒當拿，正是2020年11月25日因急病與世長辭，終年也不過60歲。

在卡塔爾世界杯期間，這位昔日廣受崇拜的足球偉人仍在當地陰魂不散。碰巧這是馬勒當拿身後首屆的世界盃，當地坊間有些零星活動紀念他。另一邊廂，屬於現代的球王美斯（Lionel Messi）也宣稱這是他最後一次參與的世界盃，然而首仗落敗後局勢堪憂。藍白相間的10號球衣，從彼時到今時，當然沒有偉績必能傳承的定律，馬勒當拿多年來的超凡球技卻仍為全球傳頌，神話與迷思也許還能流傳好些年。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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