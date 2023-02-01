【社區影像】深水埗「棚仔」不敵清拆命運　告別布幕隨黃昏落下

深水埗欽州街臨時小販市場，又稱布藝市場或「棚仔」，1978年起營運，最初是為了讓路予地鐵興建深水埗站，將布販遷入其中「臨時安置」，恍眼44年。棚仔有190多個檔位，在本港紡織業繁榮時期全棚滿座。

政府在2006年首次提出要收回「棚仔」，政府跟布販之間的漫長拉鋸戰就此展開，最終布市場大門在昨日（31日）關閉並上鎖。在最後的時刻，不少市民到場支持，布販亦大平賣散貨，場內場外人頭湧湧，短暫重現了布業輝煌的時光。

一幕落下，另一幕揭開。小部分布檔遷往位於通州街及欽州街交界的「深水埗布藝市場」，亦在今日開幕。建築有蓋，通道寬敞，已非大家熟悉的「棚仔」。

攝影：歐嘉樂

圖片編輯：蘇煒然

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