圖輯｜活力午餐停飯兩日　今恢復供應　同學們從此「有啖好食」

學校午膳供應商「活力午餐」早前爆食物安全風波，多名學生進食後疑食物中毒。供應商20、21日暫停供餐，以檢視製作工序及深層消毒廠房，令多間受影響學校的師生家長「頭痕」。

幸好停餐只是短短兩日，透過尋找其他食品供應商應急，或者教師家長同心協力，總算能夠解決。有學校趁機推動家校合作，老師、家長、學生，一起在校內煮食，為全校同學準備午膳。也有學校以「特別的開心午餐」名義安排學生到迪欣湖野餐，讓「無飯食」變得愉快難忘。

消毒過後，「活力午餐」今午（22日）恢復供應，一箱又一箱飯盒終於送到校園。兩天的特別午餐時間結束，同學們在課室安靜地吃着不太熱也不太冷的飯盒。

攝影：盧翊銘、歐嘉樂、林靄怡

圖片編輯：蘇煒然

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