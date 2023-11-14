【影像背後】擁抱孩子遺體的婦女　《路透》攝影師拍下加沙的悲傷

照片中，婦女將孩子放在膝上，雙手緊緊擁抱。這是個放諸古今，都能引起共鳴的畫面。

當我們定神一看，可見婦女懷中已是一具被裹屍布包起來的屍體。在此沉默的時刻，充滿了悲傷。婦女戴着頭巾，低着頭。我們看不見她的面容，也無法知曉孩子的身份，甚至是男是女都無法分辨。

攝影：Mohammad Salem／路透社

翻譯：蘇煒然



10月17日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），Inas Abu Maamar（36歲）在納賽爾醫院（Nasser hospital）抱着5歲姪女Saly的遺體。（Mohammed Salem／路透社）

在哈馬斯和以色列的戰爭之中，無數人失去了生命，那位孩子也是其中之一。大多數人的名字我們都無法知曉，他們的死對親人造成的傷痛，我們也無法想像。根據聯合國兒童基金會（UNICEF），21世紀平均每日有20名兒童在戰爭中死亡或殘廢。

路透社攝影記者Mohammad Salem於10月17日在加沙地帶南部的汗尤尼斯（Khan Younis），拍攝前來納賽爾醫院（Nasser hospital）停屍間尋找失蹤親友的人們。

他見到那位蹲在牆邊的婦女，抱着孩子的屍體，泣不成聲。

10月17日，加沙汗尤尼斯，Inas Abu Maamar在納賽爾醫院抱着5歲姪女Saly的遺體。（Mohammed Salem／路透社）

10月17日，加沙汗尤尼斯，5歲女孩Saly的葬禮。（Mohammed Salem／路透社）

「這是個具有力量而且悲傷的時刻，我認為照片概括了現正在加沙發生的一切。」Salem說：「人們感到困惑，從一個地方逃到另一個地方，為了自己及親人的命運而焦慮。而這名婦女吸引了我的注意，她抱着小女孩的遺體不肯放手。」

這個瞬間使Salem特別感觸，因為他的妻子在幾天前剛誕下他們的孩子。

10月26日，加沙汗尤尼斯，Inas Abu Maamar在家中望出窗外。（Mohammed Salem／路透社）

在加沙，通訊遭到中斷，想要尋找一個人非常困難。但在拍下照片兩周之後，路透社成功找到相中婦女，並在汗尤尼斯她的家中訪問了她。

她的名字是Inas Abu Maamar，而當時抱着的孩子是她5歲的姪女Saly。

當日，Inas得知叔叔的家被炮彈擊中，馬上趕去查看，之後改去醫院停屍間。

「當我看到女孩後，我極度內疚。我緊緊地擁抱着她。」Inas說：「醫生讓我放手……但我說別打擾我們。」

Saly的母親和姊妹，連同Inas的叔叔和嬸嬸也一同被殺害了。Inas最疼Saly––她經常在去幼稚園途中到外婆家，讓姨媽用智能電話為她拍照。

「手機裏大多數照片和影片都是她（Saly）。」Inas說。

Saly的4歲弟弟Ahmed在房屋被擊中時剛好在外面，倖免放難。他現在跟Inas一起居住，但明顯再沒有心情玩耍，Inas說。他除了詢問姐姐Saly在哪裏之外，甚少開口說話。