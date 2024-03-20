中美AI軟件對壘愈演愈烈！中國五大AI新秀或改寫全球格局｜蘇仲成

在全球科技浪潮中，中美兩國的AI競爭日益激烈。美國的ChatGPT等AI軟件風靡全球，引領著人工智能的新潮流。然而，在這股風潮中，中國的AI實力亦不容忽視。近期，中國五大AI新秀紛紛展露頭角，它們在功能上有所突破，甚至有可能超越美國現有的AI巨頭，改寫全球AI格局。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

首先，我們來聚焦百度推出的AI對話系統——文心一言。該系統基於百度深厚的深度學習技術積累，擁有強大的語音識別和自然語言處理能力。文心一言不僅能夠理解並回應人類的語言，還能根據用戶的個性化需求提供精準的智能服務。其語音交互的流暢性和準確性，讓用戶真正感受到了人工智能的便捷和高效。

文心一言

接下來，我們來看看阿里巴巴旗下的AI語音助手——天貓精靈。這款語音助手不僅擁有出色的語音識別和語音合成能力，還整合了阿里巴巴旗下的多項業務，為用戶提供一站式的生活服務。用戶只需通過語音指令，即可輕松完成購物、查詢天氣、播放音樂等多種操作，極大提升了生活的便捷性。

內置天貓精靈的智能喇叭

此外，騰訊推出的AI創作助手——夢境編輯器也備受矚目。該軟件利用深度學習和生成對抗網絡（GAN）技術，能夠自動生成高質量的圖像、視頻和文本內容。這為創作者提供了全新的創作工具和靈感來源，推動了創意產業的發展。

華為的AI翻譯系統——鵬訊智翻，同樣在翻譯領域取得了顯著成就。該系統基於神經網絡機器翻譯技術，能夠實現多語種間的精準翻譯。無論是用戶在旅行、商務洽談還是學術交流中，鵬訊智翻都能為用戶提供準確、流暢的翻譯服務，消除了語言障礙。

最後，我們要介紹的是科大訊飛研發的AI教育系統——智慧課堂。該系統將人工智能和大數據技術應用於教育領域，為學生提供個性化的學習方案和資源。智慧課堂不僅能夠根據學生的學習進度和興趣愛好制定精準的學習計劃，還能為教師提供數據分析和教學建議，推動教育事業的創新發展。

這五大中國AI新秀在各自領域都取得了突破性進展，展現出了強儁的實力和巨大的潛力。在未來的科技競爭中，它們有望與美國的ChatGPT等AI巨頭一爭高下，共同推動人工智能領域的發展和進步。我們將拭目以待，期待這些中國AI新秀在未來能夠創造更多驚喜和突破，為人類社會的發展貢獻更多的智慧和力量！