一文讀懂銘文真正的「鼻祖」SRC協議

銘文可以說是比特幣發展歷史上最重要的里程碑之一，在很多人都認為比特幣只能作為 「數字黃金」 或者加密貨幣價值之錨的時候，在比特幣鏈上直接發行資產的新模式讓比特幣生態再度誕生了新的想象力。

與 ERC-20 代幣格式的出現引發了 ICO 狂潮一樣，銘文的出現也引發了市場的 fomo 情緒。而在概念火爆的同時，市場也開始探索如何能將銘文這一資產類別的潛力更大地發揮出來。

一、銘文的發展歷史

最開始銘文的起始更多的是跟 Taproot 升級有關，Taproot 升級，移除了之前單筆交易在隔離⻅證字段放置的數據量限制，直接拉滿頂格到 4M，讓 BTC 被動的開始具備⼀個「不可篡改，永久存儲」的特性，因此各種銘文來臨。除了 Ordinals（銘文）之外，還誕生了其他協議，如 BTC STAMP、Atomicals、Runes 等。

作為銘文的創始人，Casey Rodarmor（Ordinal 創始⼈），在 2023 年 3 月啟動了一場基於 Ordinals 協議的創新實驗「BRC-20」。該實驗旨在測試 Ordinals 協議是否能夠促進比特幣的「可替代性」，即通過 Ordinals 協議在比特幣網絡上實現像在以太坊網絡上發行 ERC-20 Token 的效果。僅 2023 年 3 月 9 日，就有超過 27000 個文本類型 「銘文」鑄造。

簡單明瞭的鑄造銘文方式使 BRC 受到認可。同樣的，BRC-20 之所以備受歡迎，主要源於其代幣發行方式的公平性和公正性。相較於其他代幣，BRC-20 的鑄造過程對所有參與者一視同仁，項目方無法通過預留或增發來獲利。即便是項目方，要獲取 BRC-20 代幣，也需像普通用戶一樣參與鑄造，確保了生態系統中的每個人都有平等的機會。

但銘文由於缺乏可編程性等特徵，其存在絕大多數被用來炒作。因此，比特幣社區的一些原始用戶對其持反對態度，認為這種做法只會增加比特幣網絡的擁堵，對比特幣並無益處，因此接下來為了解決這些問題的協議開始出現。

二、SRC 格式資產

2.1 銘文協議的鼻祖

不知道有沒有讀者發現，其實 SRC 協議可能是最早的銘文協議，其前身是基於 Counterparty（2014 年 RobertDermody、 Adam Krellenstein 和 Evan Wagner 聯合在比特幣網絡上推出了 Counterparty 協議 XCP）協議的 「改進版」，在第一章中圖表中我們看一看到整理的一個各類銘文的統計。

SRC 的資產發行協議，區別於 Ordinals 數據存儲在隔離見證的腳本數據中，Stamp 的創世人認為：Ordinals 將數據記錄到單個聰上，節點運營商可能會修剪這些數據以提高效率。而 Stamp 選擇直接嵌入到比特幣區塊鏈的 UTXO 集中。這種集成意味着數據真正成為區塊鏈的永久部分，不可變且無法抹除。

2.2 SRC 格式資產的優勢

UTXO 集合中的不可變性和永久性，而不是序號的可修剪性，其不可裁剪的特性符合比特幣社區對安全性的需求，並且其自由拆分的特性也使協議更具靈活性。利用 UTXO 模型，SRC 可以將數據嵌入到區塊鏈中，使其成為不可分割的一部分。這種集成確保了數據被永久地保存在鏈上，無法被刪除或修改。相比之下，另一種方法是將數據記錄在單個聰上，但其存儲時間取決於節點運營商的選擇。有時候，節點運營商可能會移除這些數據以提高效率。

便捷的交易；在代幣鑄造過程中，SRC-20 僅需要一次交易，而相比之下，BRC-20 代幣的鑄造和轉移則需要發起兩筆交易。這使得在網絡擁堵時，SRC-20 的操作可以通過一次交易完成，而 BRC-20 則需要更多時間和更多的 Gas 費用來加速交易。

支持各種格式；另一個 SRC-20 的優勢在於其支持多種主流地址格式（Taproot、Legacy、Nested SegWit、Native SegWit），這在轉賬和交易過程中提供了便利性。相反，許多協議類型只支持一種地址類型，這是 BRC-20 的一個短板。

可擴展性與健康運行

將數據集成到 UTXO 集中不會顯着影響網絡的性能。考慮到人們對區塊鏈膨脹和網絡效率日益增長的擔憂，這一點至關重要。相比之下，其他的銘文協議則是通過序號記錄的數據雖然豐富了比特幣生態系統，但可能會導致區塊鏈大小增加和交易驗證時間變慢。這引起了人們對比特幣網絡的長期可擴展性和效率的擔憂，特別是隨着採用率的增長。

防止主觀惡意行為的發生

BRC-20 框架面臨着潛在的漏洞，核心開發人員或網絡節點決定刪除過時的見證數據以提高區塊鏈效率，則此操作可能會無意中導致從比特幣區塊鏈中刪除所有 BRC-20 代幣和序號。反之，對於那些尋求有價值的數字收藏品和資產的長期存儲解決方案的人來說，這種數據丟失的可能性使 SRC 資產以其固有的持久性成為更安全、更可靠的選擇。

2.3 SRC-20 與 SRC-721

SRC-20 代幣是一種在比特幣區塊鏈上運行的代幣標準，利用了一種稱為比特幣郵票的技術，將數據附加到比特幣交易中。這些代幣使得在比特幣網絡上創建可交換資產成為可能，類似於其他代幣標準如 ERC-20 和 BRC-20。SRC-20 起源於 BTC Stamps 協議，這個協議並⾮脱胎於 Ordinal，⽽是與 Ordinal 直接競爭，⽹上有這麼⼀張圖可以很好的說明 BTC Stamps 與 Ordinal 的區別。

Stamps 協議以及其衍生的代幣標準 SRC-20 和 SRC-721。該協議利用交易輸出嵌入 base64 格式的圖像數據，將圖像的二進制內容編碼為 base64 字符串，並將其作為交易描述密鑰的後綴，通過 Counterparty 協議廣播到比特幣分類賬上，實現了數據永久性存儲。

在 SRC-20 標準下，數據存儲在 UTXO 中，使其成為區塊鏈的一部分，無法被刪除，具有更高的安全性和難篡改性。相比之下，BRC-20 標準將數據存儲在隔離見證的數據中，存在被修剪的風險。

SRC-721 則建立在 SRC-20 的改進基礎之上，類似 Gen-BRC-721 的思路，圖片數據的壓縮方式利用了層複用的理念：將集合圖片分解為多層分別存儲，通過小的 JSON 文件引用這些層數據，以組合多層生成 NFT。提高分辨率（可達 10K）的同時降低了鑄造成本。

目前比特幣銘文生態交易平台 OpenStamp 已支持 SRC-20 格式的資產，且其在 SRC-20 資產市場中已佔據了超 90% 的份額，成為 SRC-20 生態中的重要產品。

由於銘文資產的推出大多實現了公平性，於是包含 Launchpad 功能的，類似 OpenStamp 這樣的平台保證了對社區的開放性，而 SRC-20 和鏈遊等項目的的合作也為比特幣資產的流通打開新的市場空間。

值得一提的是，OpenStamp 上首批 Launchpad 項目，由包括 Solana 基金會、IoTeX 參投的 DePIN 項目 Starpower 推出的 SRC-20 資產 SVPOWER 已在 OpenStamp 上完成發售。SVPOWER 在開售 3 分鐘內售罄，目前地板價約 200Ssts，總市值接近 300 萬美元。

在 OpenStamp 上發售的首個項目 BitDragon 也與 Starpower 達成了合作。Starpower 旨在建立去中心化的 Web3 能源網絡，其核心團隊成員包括了曾參與以太坊早期投資的前 HashKey Group 主席助理以及師從被譽為光伏之父的 Martin Green 教授的新南威爾士大學光伏與計算機科學博士。Starpower 希望通過 Web3 代幣激勵的方式連通傳統 「虛擬電廠」 難以觸達的家庭用電，形成連通大量終端電器的能源網絡，並依據電網供電用點情況進行實時調配來提高電力供應和使用的平衡。

作為 Solana 生態的大型 DePIN 項目之一，Starpower 選擇探索比特幣原生的 SRC 協議資產也從側面展現了比特幣生態的影響力與吸引力。

三、SRC-20 格式與 BRC-20 格式的區別

3.1 工作原理區別

SRC-20 代幣的工作原理以及與 BRC-20 代幣的主要區別：

比特幣郵票技術：SRC-20 代幣利用比特幣郵票，允許數據直接刻在比特幣區塊鏈上的未花費交易輸出（UTXOs）上。這確保了數據的不可變存儲，並使得可以創建與比特幣原生幣並行的代幣。

數據存儲：SRC-20 代幣直接在 UTXOs 上存儲數據，而 BRC-20 代幣使用比特幣序數協議，將訊息存儲在交易的見證數據中。SRC-20 代幣存儲的數據無法被修剪，確保了不可變性和永久性。

數據修剪：附加到比特幣序數的數據（BRC-20 代幣所使用的方式）可以被節點修剪，可能影響數據的長期性。相比之下，SRC-20 代幣存儲在 UTXOs 上的數據無法被修剪。

交易成本：SRC-20 代幣在鑄造過程中只需進行一次交易，而 BRC-20 需要兩次交易，導致了在網絡擁堵時 SRC-20 的操作更加便捷。SRC-20 代幣提供靈活的數據存儲，允許創建者附加任意大小的數據。然而，較大的數據大小會導致更高的交易費用。BRC-20 代幣對訊息大小施加限制，以確保標準交易成本，而數據存儲在交易的見證部分，有助於降低交易成本。

五、未來發展及應用

對於 SRC 的預期發展，特別是在重視數據完整性和壽命的行業。SRC 具有抵禦審查和篡改的能力，成為關鍵應用程序的首選，也是永久性性質使其在遵守法律和監管要求方面高度可靠，特別是在需要不可更改記錄的領域，由於其不可變的性質，非常適合需要長期數據完整性的應用程序，例如交易溯源、各類證書和歷史記錄。SRC-20 優越的安全性、靈活性、可拓展性將給比特幣網絡帶來了新的生機。

本文獲得《一文讀懂銘文真正的「鼻祖」SRC協議》授權轉載，作者：BiB Exchange