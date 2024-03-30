B² 牽手 Babylon：模塊化 DA 和安全質押收益的組合？

如何看待 @BSquaredNetwork 和 @babylon_chain 的最新合作？ 一個是 BTC 模塊化擴展方案供應商，推出了 B² Hub 模塊化 DA 層，一個是 BTC 二層 POS 安全質押服務方，將原生資產質押生息帶入了 BTC 網絡。

二者聯合類似於，Celestia 模塊化 DA 層 +Eigenlayer 共享安全層的組合？接下來，我來解析下技術實現過程：

根據公告內容，本次合作 B² Hub 和 B² Rollup 層都會採用 Babylon 的 BTC 質押來增強安全性，並支持 BTC LSD 和 BTC Restaking 功能。

為什麼說 BTC 質押可以為 B² 內部組件提供安全性？以 B² Hub 為例來做進一步說明：

1）B² Hub 是 B² Network 的 DA 層中的關鍵組件，相當於一個去中心化的驗證網絡，它會處理 Sequencer 篩選、分佈式 Storage 存儲、ZK-Rollup 層傳來的數據和證明的 Prove 處理、生成 Commitment 向 BTC 主網發送 inscription 後的 Indexer 維護、以及對挑戰者進行 Commitment 挑戰的結果驗證等等。

應該講，在 B² Hub 的每一個關鍵步驟都涉及一個去中心化 Validators 網絡的驗證和治理工作。

問題來了，這個驗證網絡的安全性該如何保障呢？

一種思路是採用 Validators 在本地網絡進行 POS 質押，並按照約定規範進行 Reward 和 Slash，質押資產為本地二層鏈的代幣，這種方案理論上可行，但缺乏更高級別的安全；另一種思路是讓這些 Validators 直接參與到 BTC 主網的資產質押，隨後可用其保障外部 POS 系統的安全。

很顯然，當 B² Hub 和 Babylon 合作之後，會進階成第二種安全保障方案，等於增強了其去中心化驗證網絡的安全性。

2）Babylon 引入的 BTC 質押系統是如何保障外部 POS 系統的安全性呢？

1、時間鎖，Babylon 會對主網請求質押的資產進行一定時間的鎖定，在鎖定期間質押者無法使用被質押資產，這同時也會成為質押者在 POS 外部系統上的制約，使得質押者必須遵循外部 POS 系統的規則，一旦發生違規行為就可能導致已質押的資產無法贖回；

2、一次性簽名 EOTS，Babylon 引入了一個簽名方案，如果使用相同的私鑰在同一塊高度下籤署兩個不同的區塊，則私鑰就會暴露。這意味着如果質押者試圖進行雙重支付，其私鑰就會泄露，其質押的 BTC 資產就會被 Slash 罰沒。EOTS 簽名可通過 BTC 原生的 Schnorr 簽名來實現，等同於 BTC 安全級別的多簽治理會生效；

3、最終輪次多簽共識，Babylon 規定了一個區塊只有收到 2/3 以上 BTC 質押者的 EOTS 簽名時才會被最終確定，這意味着作惡節點想在簽名少於 1/3 時進行雙重簽名時，其私鑰就會被暴露，質押資產會被 Slash，以此機制進一步保障了質押節點能夠按照規範參與 POS 系統治理。

3）那麼，Babylon 如何為 B² Hub 提供安全支撐呢？具體而言：

首先，B² Hub 的去中心化驗證網絡，需要達成一套共識機制，包括節點質押 BTC 和 B²代幣參與治理，採用雙重資產質押機制可避免二層網絡部分節點通過大量購買 B²代幣來試圖控制網絡，因為它必須同時在主網有大量的 BTC 資產在質押狀態。

其次，B² Hub 設置了 Epoch 共識和 CheckPoint，每個 Epoch 期間，驗證節點需要對一切鏈上行為進行治理投票，且每個 POS 二層鏈區塊的最終確定，要至少等待兩個 BTC 主網出塊時間戳。這會給足時間讓二層自身的治理機制確定狀態轉移的確定性，以懲罰可能的作惡行為；

最後，Babylon 巧妙地利用了 BTC 時間戳來防止「長程攻擊」。簡單來說，若 POS 鏈有節點試圖在二層製造分叉，構建了一條較長的分叉鏈，若新分叉鏈比原鏈長就會對整個二層網絡的共識造成損壞。

惡意節點想要達到目的勢必需要長時間的醖釀和籌備工作，如果能把 POS 鏈的區塊和比特幣主網區塊時間戳掛鈎，讓每一個 POS 區塊都對應一個比特幣區塊，問題不就迎刃而解了？

試想，若 POS 鏈惡意節點嘗試進行長程攻擊，它不僅需要搞定 POS 鏈上的連續區塊做到最長鏈，同時還需要在 BTC 網絡上實現最長鏈控制，如果說操控 POS 鏈成本可能還低一些，而要在現階段操控 BTC 主網鏈，其算力成本估計得是個天文數字。

當然，B² Hub 和 Babylon 除了增強安全性之外，對雙方生態互通也大有裨益，可以帶來直接的再質押收益，用戶質押 BTC 給 B² Hub 的 Validator，可以獲得 B² 提供代幣獎勵，當 Babylon 質押主網上線後，還可以享受到巴比倫生態的再質押收益，質押 BTC 可以得到 stBTC，並且同時獲得質押在 B² Hub 質押合約以及 Babylong 質押合約中的雙重收益。

以上

Celestia 提供的模塊化 DA 已經成為以太坊 Rollup layer2 的一個更經濟高效的選擇，B² Hub 的長遠定位也是作為模塊化 DA 層為 BTC 生態的多 Rollup layer2 鏈提供服務。

本身 B² Hub 獨創的鏈下 zk-Rollup 證明系統和 BitVM 式的 Commitment 主網挑戰相當於實現了一種接近 BTC 主網安全共識的 POS 鏈外共識，畢竟有挑戰者機制的存在，節點行為大概率會被認為傾向「樂觀」。

Eigenlayer 的再質押通過賦予以太坊節點的增益 Buff 來為其提供 EigenDA 節點服務提供保障，相當於通過經濟激勵機制來增強節點驗證能力。類比下，Babylon 的角色其實很像 Eigenlayer 提供的 Function。

總而言之，若把此次 B² Network 和 Babylon 的合作對 BTC layer2 生態的影響，類比成 Celestia DA 和 Eigenlayer Restaking 對以太坊 layer2 的效用，是不是更容易理解了？

本文獲得《B²牽手 Babylon：模塊化 DA 和安全質押收益的組合？》授權轉載，作者：Haotian