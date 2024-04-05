ChatGPT 5：人工智能對話未來的一瞥｜蘇仲成

對OpenAI下一大版本——ChatGPT 5（GPT-5）的期待正醞釀之中，人工智慧社群急切地希望看到它將如何推動機器智能的界限。GPT-4，其前身，引入了重大的增強功能，包括多模態輸入能力，允許它通過文本和圖像處理信息，並增強其跨多種語言的語言能力。這個模型還在學術考試中展示了卓越的性能，並介紹了通過互聯網連接插件的“眼睛和耳朵”的潛力。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

GPT-5被傳言是向實現人工通用智能（AGI）的一個巨大飛躍，AGI是一種狀態，人工智能可以理解和學習人類能夠進行的任何智力任務。這種進步可能會徹底提升聊天機器人的問題解決能力，使它們在理解和互動能力上與人類幾乎無法區分。儘管期望很高，OpenAI的首席執行官Sam Altman已澄清，雖然正在對GPT-4進行改進，組織亦開始研究GPT-5。這一聲明增加了圍繞GPT-5的確切時機和功能的神秘感。

猜測和非官方報告暗示，GPT-5可能會在其前任基礎上提供廣泛的改進，包括能夠在單一提示中處理顯著更多的信息量，並提供更加事實準確的回應，減少錯誤或“幻覺”。對處理能力和事實準確性的提升被熱切期待，因為它承諾通過減少錯誤信息的風險，增加人工智慧在醫學和教育等關鍵領域的實用性。

此外，GPT-5預計將改進GPT-4引入的多模態功能，可能包括更高級的互聯網瀏覽功能和增強的圖像處理能力。這些功能旨在使人工智慧聊天機器人在從網絡搜索到複雜數據分析的更廣泛應用範圍內更加多才多藝和有用。

隨著世界等待來自OpenAI關於GPT-5的官方消息，圍繞其對隱私、監管和道德人工智慧使用潛在影響的討論也在加劇。歐洲和其他地區的監管機構對隱私和人工智慧進步的速度的擔憂可能會影響GPT-5的推出和可訪問性。

總之，雖然關於GPT-5的細節大多仍屬於猜測，人工智慧社群正處於可能是機器學習和自然語言處理的另一個革命性步驟的邊緣。隨著我們更接近於實現AGI，圍繞這些進步的倫理、實際和社會影響的討論與技術突破本身一樣重要。

