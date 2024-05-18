培訓的未來：Meta Quest 3及其開創性的AI與混合現實功能｜蘇仲成

在技術不斷發展的風景中，Meta Quest 3 有望成為培訓和發展領域的改變者。憑藉其最先進的全分辨率混合現實（MR）功能，再加上最新的生成式人工智慧（GAI）視覺功能，Quest 3 為各行業提供了前所未有的機會，提供沉浸式、自主培訓內容。本文探討了 Meta Quest 3 如何改變培訓範式，提供了增強的學習體驗和運營效率。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

混合現實在培訓中的威力

混合現實無縫地融合了物理世界和數字世界，不僅是一種技術新奇，而且是教育和專業培訓中的一種變革性工具。Meta Quest 3 的全分辨率 MR 功能使用戶可以在現實世界的背景下與虛擬物體進行互動，提供更加沉浸式和引人入勝的學習體驗。與依賴靜態圖像或視頻的傳統培訓方法不同，MR 創造了一個動態環境，學員可以在其中實時練習和完善他們的技能。

這種互動式方法在醫療保健、工程和製造等複雜領域特別有益。例如，醫學生可以在無風險的虛擬環境中練習手術程序，然後再在實際患者身上進行操作。工程師可以模擬精密機械的組裝和維護，識別潛在問題並優化流程，而無需物理原型。

整合生成式人工智慧視覺功能

生成式人工智慧視覺功能的整合進一步放大了 Meta Quest 3 的功能。GAI 可以生成逼真且適應性強的培訓場景，響應用戶的操作並提供即時反饋。這種互動水平確保培訓內容不僅具有沉浸式體驗，而且高度個性化和相關。

例如，在零售環境中，員工可以使用 Quest 3 進行客戶服務培訓。人工智慧可以模擬各種客戶互動，從處理投訴到推銷產品，將場景量身定制到學員的表現。這種適應性學習過程確保員工更好地準備應對現實世界的情況，提高他們的技能和信心。

AI和MR混合使用的益處和使用方法

AI和MR的結合開創了一個全新的培訓模式，提升了學習效果和效率。AI可以根據用戶的行為和反饋，實時生成和調整MR場景，使培訓內容更加靈活和個性化。以下是一些具體的應用和益處：

1.⁠ ⁠實時適應和反饋：AI可以監控用戶在MR環境中的表現，根據其表現自動調整難度和內容。例如，在醫療培訓中，AI可以根據學員的操作水平調整手術場景的複雜度，提供個性化的指導和反饋。

2.⁠ ⁠數據驅動的優化：AI可以分析培訓過程中的大量數據，識別學員的強項和弱點，提供針對性的改進建議。這不僅提高了培訓效果，還有助於持續優化培訓內容和方法。

3.⁠ ⁠增強的沉浸感和互動性：AI生成的虛擬角色可以模擬真實的互動，提供更加沉浸和真實的培訓體驗。在客戶服務培訓中，AI可以模擬各種不同性格和需求的顧客，讓學員在多樣化的情境中練習應對技巧。

4.⁠ ⁠跨學科應用：AI和MR的結合不僅限於特定領域，還可以應用於多個行業。例如，在工程和製造業，AI可以根據工人的操作自動調整設備的虛擬模型，模擬各種可能的故障情況，幫助工人更好地掌握維修技能。

Meta Quest 3 的行業應用

Meta Quest 3 的多功能性使其適用於眾多行業，每個行業都從其先進的 MR 和 AI 功能中受益。

醫療保健

在醫療保健領域，Quest 3 可用於在受控制的模擬環境中培訓醫護人員。外科醫生可以練習複雜的手術程序，提高精度，減少實際手術中出錯的可能性。護士和其他醫護工作者可以在安全的虛擬環境中接受病人護理、應急響應和其他關鍵任務的培訓。

製造業

對於製造業，Quest 3 提供了一個強大的工具，用於對生產線、維護和質量控制工人進行培訓。員工可以學習如何操作機械、識別缺陷和遵守安全規程，而無需擔心事故或生產停工。模擬不同的製造流程和場景的能力確保工人為任何情況做好充分準備，從而提高整體生產力和安全性。

教育

教育機構可以利用 Quest 3 增強 STEM（科學、技術、工程和數學）學習。學生可以通過互動模擬探索複雜的科學概念，進行虛擬實驗，並與來自世界各地的同儕參與合作項目。這種沉浸式方法不僅使學習更加引人入勝，而且促進了對主題內容的更深入理解。

零售

在零售行業中，Quest 3 可用於培訓員工的客戶服務、銷售技巧和庫存管理。虛擬模擬可以複製各種零售場景，使員工能夠練習他們的技能，提高他們的表現。此外，人工智慧可以提供即時反饋，幫助員工改進他們的方法，取得更好的成果。

企業培訓

對於企業培訓而言，Quest 3 提供了一個多功能平台，用於發展領導才能、團隊建設和合規培訓。執行官可以模擬高風險的決策場景，磨練他們的戰略思維和解決問題的能力。團隊可以參加虛擬的團隊建設活動，提高溝通和協作能力。通過互動模擬，合規培訓可以變得更加引人入勝，確保員工了解並遵守公司政策和法規。

自主培訓內容的未來

Meta Quest 3 最令人興奮的前景之一是它能夠促進自主培訓內容。通過整合 GAI，Quest 3 可以在無需人類干預的情況下創建和調整培訓模塊。這意味著培訓計劃可以根據用戶互動和反饋持續更新和改進，確保內容保持相關和有效。

自主培訓內容還允許更具規模和成本效益的培訓方法。組織可以在多個地點部署 Quest 3，為員工提供一致且高質量的培訓，而不受其地理位置的限制。這種靈活性在人員流動率高或需要頻繁培訓更新的行業中尤其有價值。

混合現實 (MR) 原理及與虛擬現實 (VR) 培訓的區別

混合現實（MR）是一種技術，通過將虛擬元素與真實世界中的物理環境相結合，創造出一個新的混合環境，使用戶能夠在其中進行互動。其原理在於通過感知技術，如傳感器和相機，實時捕捉和分析真實世界的場景，然後在用戶的眼前呈現虛擬內容，使其與現實世界相互交互。

與混合現實不同，虛擬現實（VR）則是一種完全虛擬的環境，用戶完全沉浸在虛擬世界中，並與真實世界完全隔離。VR 使用頭戴式顯示器等設備將用戶置於虛擬場景中，通常是通過模擬視覺和聽覺來創建這個環境。

在培訓上，MR 和 VR 之間的區別在於 MR 將虛擬元素與真實世界相結合，使用戶可以在實際環境中進行互動，這對於需要保留現實感和與真實世界交互的培訓情境非常有用，例如醫療手術或機械維修。而 VR 則完全將用戶置於虛擬環境中，通常用於模擬不可能在現實中進行的情境，例如太空漫步或虛擬世界的建築設計。

因此，MR 提供了一種更加逼真和互動的培訓體驗，使學習者能夠在實際情境中獲得實踐，而 VR 則提供了一種完全虛擬的學習體驗，可以在虛擬世界中探索和實驗。

結論



憑藉其全分辨率混合現實功能和先進的生成式人工智慧視覺功能，Meta Quest 3 在培訓和發展領域取得了重大進展。通過提供沉浸式、互動式和適應性強的學習環境，Quest 3 有可能改變我們在各個行業中進行教育和專業培訓的方式。隨著技術的不斷發展，Quest 3 將無疑在塑造培訓的未來方面發揮著至關重要的作用，使組織能夠前所未有地提升其員工的技能和能力。