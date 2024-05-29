Web3 要聞 ｜吳傑莊：香港是時候需要擁抱 DAO

1.Sphere Labs 推出支持 Telegram 的法幣出入金功能

據 Cointelegraph 報道，區塊鏈開發公司 Sphere Labs 推出支持 Telegram 的法幣出入金功能。該功能允許用户直接在 Telegram 應用內將銀行資金轉入錢包，或將錢包資金轉回銀行賬户。早期用户每筆交易的費用為 0.1%，該服務將於 5 月 27 日向早期用户開放，預計今年晚些時候全面推出。用户需將服務與美元或歐元計價的銀行賬户關聯。

2.吳傑莊：香港是時候需要擁抱 DAO，並將其融入香港法律

香港立法會議員吳傑莊發佈文章表示，「香港關注這個蓬勃發展的生態系統的時候了，擁抱 DAO 帶來的機遇，並將自己定位為 Web3 發展的中心。正如新加坡等鄰近地區利用 Web3 提供的機遇一樣，香港也必須緊跟最新發展，培育將塑造數字未來的技術種子」。 關於香港DAO發展現況和建議，吳傑莊表示，「很明顯，香港目前的法律框架尚未完全融入 DAO 的獨特屬性。如果這座城市渴望成為區塊鏈業務的燈塔，它必須踏上變革之旅，改寫法律敍事，為這些去中心化實體的蓬勃發展創造一個熱情好客的環境」。 「如果香港想成為 DAO 的中心，它也可以看看阿布扎比做了什麼。2023 年，阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比發佈了《分佈式賬本技術 （DLT） 基金會條例》，這是世界上第一個專門為區塊鏈基金會和 DAO 設計的法律框架」。

3.加密貨幣經紀商 FalconX 從 BCB Group 招聘人才，並開設外匯交易部門

據 CoinDesk 報道，加密貨幣主經紀商 FalconX 推出了專門的外匯交易部門。該團隊來自加密銀行公司 BCB Group，主要成員包括 Ben Sebley（團隊負責人）、Richard Usher（外匯交易主管）和 Lux Thiagarajah（商業外匯主管），並設在倫敦。新部門將為加密交易公司、交易所和經紀商提供 20 種外匯對的交易服務，包括美元、歐元和英鎊等主要貨幣對。 FalconX 表示，新外匯交易部門將建立新的法幣通道，並增強傳統貨幣對的資金流動，實現當日結算選項，從而在全球採用的關鍵時刻無縫融合加密貨幣和法幣，提高效率和集成度。FalconX 全球營收和業務負責人 Austin Reid 表示，該外匯流動性將增強數字資產市場結構，為對沖基金和做市商等機構投資者提供支持。

4.香港證監會：在港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間將於 6 月 1 日結束

香港證監會就虛擬資產交易平台的不違反期間結束髮表聲明，證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）（《打擊洗錢條例》）在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，將於 2024 年 6 月 1 日結束。所有在香港營運的虛擬資產交易平台，均須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。在違反《打擊洗錢條例》的情況下在香港營運虛擬資產交易平台屬刑事罪行，證監會將對任何違法行為採取一切適當行動。

5.WisdomTree 在倫敦證券交易所上市實物支持的比特幣和以太坊 ETP

WisdomTree 在倫敦證券交易所上市了實物支持的比特幣和以太坊交易所交易產品（ETP）。這些 ETP 的管理費用率（MER）為 0.35%，100% 由基礎資產支持。 WisdomTree 是首批在倫敦證券交易所獲得批准並上市加密貨幣 ETP 的發行商之一。目前，在倫敦證券交易所上市的加密貨幣 ETP 僅面向專業投資者開放。

6.幣安第二期 Megadrop 項目 Lista 已開放

幣安推出第二期 Megadrop 項目流動性質押和去中心化穩定幣協議 Lista。用户可以從香港時間 2024 年 05 月 30 日 08：00 參與 Lista Megadrop。Lista Megadrop App 端頁面預計將於此公告後大約二十四小時內上線。

幣安將於香港時間 2024 年 06 月 20 日 18：00 上市 LISTA，並開通 LISTA/BTC、LISTA/USDT、LISTA/BNB、LISTA/FDUSD 和 LISTA/TRY 交易市場，適用種子標籤交易規則。

7.加密礦企 Riot Blockchain 尋求以 9.5 億美元收購 BitFarms，但遭到拒絕

據彭博社援引知情人士報道，加密礦企 Riot Blockchain 已收購 Bitfarms 9.25% 的股份，並於 4 月 22 日向 Bitfarms 董事會提出每股 2.3 美元的現金和股票收購要約，相當於 9.5 億美元的股權價值，Bitfarms 董事會在沒有圍繞交易進行「實質性對話」的情況下拒絕了該收購要約。材料顯示，根據要約條款，Bitfarms 股東將擁有合併後公司約 17% 的股份。

8.香港立法會議員吳傑莊被聘為中國聯通外部董事

中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通）官網顯示，吳傑莊被聘為中國聯通外部董事。

吳傑莊是清華大學計算機科學系博士後，現任第十四屆全國政協委員、農業和農村委員會委員、高鋒集團董事局主席、香港立法會議員（選舉委員會）、香港浸會大學校董、藝術發展諮詢委員會委員、香港僱員再培訓局委員及香港青年聯會前主席。

實行外部董事制度已成為國有企業深化改革和加速發展的核心策略之一。這一舉措不僅表明國有企業向現代企業制度轉型的決心，還旨在完善法人治理結構，提高董事會決策質量與效率。引入外部董事有助於加強國有資產的監管，推動國有企業實現高質量和可持續發展，從而支持經濟轉型升級。