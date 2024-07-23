在香港如何設立合規加密基金？

在瞬息萬變的金融世界中，加密基金正迅速嶄露頭角，成為投資界的新寵。然而，選擇在哪個地區設立加密基金至關重要。香港，這座國際金融中心，以其獨特的優勢和廣闊的前景，正吸引着越來越多的目光。

選擇在香港設立加密基金，不僅是一個戰略性的決策，更是邁向未來金融創新的重要一步。

那麼，為什麼越來越多的投資者和基金管理選擇在香港設立加密基金呢？曼昆律所白溱律師帶大家一起揭開這個決定背後的背景和深遠意義。

在香港設立加密基金的優勢

在香港設立加密基金具有諸多優勢，首先表現在其穩健的法律和監管環境。香港擁有穩定的法律體系和友好的金融監管政策，尤其是香港證監會（SFC）提供的透明且穩定的監管框架，為加密基金的運營保駕護航。這種環境為投資者和基金管理者提供了可靠的法律保障。同時，香港的金融監管體系和世界上主要發達國家的監管實現互認，為香港的金融產品在其他地區有限制條件下的銷售鋪平了道路。

此外，香港的税收優惠政策也是吸引加密基金的重要因素。香港以其低税率和部分免税政策聞名，使得基金在税務成本上具有明顯的競爭優勢。對於希望在全球範圍內優化税務結構的加密基金來説，香港無疑是一個理想的選擇。

最後，作為國際金融中心，香港擁有高度發達的金融市場和便捷的跨境金融服務。這不僅促進了資金的流動性，還為加密基金提供了廣闊的市場機會和多樣化的投資渠道。香港的國際化程度使其成為連接東西方金融市場的重要樞紐。

向香港證監會提交申請的要求

在香港管理加密基金，需要向證券及期貨事務監察委員會（證監會）申請第 9 類（資產管理）牌照。

涉及業務

需要申請並持有第 9 類牌照（資產管理）的業務包括兩大類：

證券管理。如果基金管理的投資組合包括證券或期貨合約，則必須申請此牌照。證券可以包括代表權益或債務的數字代幣。

虛擬資產管理。證監會對管理比特幣和以太坊等虛擬資產的投資組合實施了擴展的牌照制度。這涉及在現有第 9 類牌照上附加的條款和條件（Pro Forma T&Cs）。

值得注意的是，對於管理投資組合（或投資組合部分）的公司，如果：

投資組合總資產價值的不到 10%（最低限額）；或

間接投資於虛擬資產（例如投資於虛擬資產的基金中的基金）

證監會將根據現有的《證券及期貨條例》傳統制度對這些基金管理人進行監管，並且第 9 類牌照上附加的條款和條件將不適用於此類公司。相反地，如果公司屬於以下任一類別，則將適用虛擬資產基金管理人的條款和條件：

第 9 類牌照。管理投資於證券 / 期貨合約的投資組合，以及投資於虛擬資產的投資組合的基金管理人。

第 9 類牌照。管理既投資於證券 / 期貨合約的投資組合，又部分投資於證券 / 期貨合約和部分投資於虛擬資產的基金管理人。

第 1 類牌照。管理僅投資於非證券 / 期貨合約虛擬資產的集體投資計劃 (collective investment scheme)，並在香港分銷或計劃分銷這些資產。

申請材料

如符合上述條件並即將進行牌照申請，申請主體或申請人需要準備以下主要文件：

商業計劃。詳細描述商業模式、目標市場和策略。

合規手冊。概述合規政策和程序，以確保遵守法規要求。

風險管理框架。描述風險管理策略，包括應對市場、運營和流動性風險的措施。

公司治理。提供治理結構的信息，包括董事會構成和職責。

申請難點

説到這裏，申請第 9 類（虛擬資產）牌照的難點在哪裏?

申請傳統的第 9 類牌照，從準備申請到最終獲得牌照通常需要 4 至 5 個月到 12 個月的時間。但是，申請成為加密基金管理時，時間可能會有很大不同。以下是申請過程可能需要更長時間的主要原因，以及在準備申請時需要特別注意的關鍵要點。

首先，香港證監會將仔細審查主要人員，確保他們具有相關的虛擬資產基金管理經驗（最好是過去 6 年內有 3 年經驗）。特別是，證監會將關注公司的高級管理人員，如部門負責人、團隊領導和關鍵投資人員。

其次，香港證監會將密切關注公司提出的運營流程。需要考慮以下問題：

是否有適當的主要職能分離（例如投資組合管理、風險管理、估值、資產保管）？

轉移資產從基金或託管人出發時涉及哪些人員，並有哪些安全保障措施？

誰負責對賬交易和持倉，以及進行對賬的頻率？

定價方法及其負責人是誰，以及如何評估每個虛擬資產定價的合理性？

第三，毫無疑問，公司的信息技術將成為香港證監會關注的重點。需要考慮以下問題：

公司將如何確保適當的控制和訪問？比如： a. 錢包的私鑰？ b. 從位置 X 轉移資產到位置 Y？ c. 在熱錢包和冷錢包中始終保持適當比例的資產？

公司是否自我保管資產？如果是，是否已經購買適當的保險？

上述僅是一些關鍵考慮因素，還需要考慮基金管理活動的實際性質以及涉及的交易平台、託管人等交易對手。

在香港設立加密基金的流程

加上申請 9 號牌照，想要在香港設立加密基金，其流程包括以下幾個步驟：

初步評估

確定監管範圍。評估您的基金投資組合是否包含證券或期貨合約，從而確定是否需要申請第 9 類牌照。

虛擬資產分類。明確投資組合中的數字資產在香港法律下是否被視為證券。

申請準備

文件準備。準備所需文件，包括詳細的商業計劃、合規手冊、風險管理框架和公司治理結構。

諮詢。與法律和合規顧問合作，確保所有文件符合證監會標準。

提交申請

提交申請。向證監會提交完整的申請包，包括所有必需文件和申請費用。

證監會審核

審核期。證監會審核申請，可能涉及多輪反饋和額外信息請求。此過程可能需要幾個月。

牌照決定

決定通知。審核通過後，證監會將授予牌照。如果附加條件，必須遵守以確保合規。

基金設立

建立基金結構。創建基金的法律結構，聘用服務提供商（管理員、審計師、託管人），並設立必要的運營基礎設施。

投資者開户。開始向潛在投資者推銷基金，並處理認購流程。

設立一支加密基金的費用

在香港設立和維持加密基金的費用可能差異很大。具體費用取決於多個因素，包括基金規模、管理策略和合規要求。通常，需要支付法律和審計費用，以確保遵守本地法規。除此之外，還需考慮許可證申請和年費的成本。為了提高運營效率和成本效益，建議與熟悉加密基金市場的專業服務提供商合作。下表概述了典型費用：

曼昆律師建議

加密基金正在革新投資領域，既帶來了激動人心的機會，也帶來了複雜的挑戰。成功將虛擬資產整合進傳統基金框架需要一種細緻入微的方法。未來的資產管理者必須精心挑選具有深厚專業知識的服務提供商和法律顧問。這包括對加密基金的獨特風險、特性和運營細節的深入理解。通過組建合適的團隊並利用專業知識，資產管理者可以有效應對這一創新資產類別的複雜性，並在不斷髮展的金融市場中充分挖掘其潛力。

在香港設立加密基金是一個複雜的過程，需要仔細規劃和遵守監管要求。通過了解牌照要求，遵循所列流程，並預算相關費用，您可以成功地在亞洲領先的金融中心之一設立並運營加密基金。然而，儘管香港有結構化的監管環境，由於以往的税務問題，加密行業對在香港註冊基金結構的興趣仍然較低。離岸工具在投資者和基金管理中更受歡迎。過去的税務問題使得開曼羣島或英屬維爾京羣島等司法管轄區更具吸引力，突顯了香港需要繼續努力增強其作為加密基金目的地的吸引力。

總之，設立和管理加密基金雖然充滿挑戰，但通過合理的規劃和專業的團隊支持，可以在新興的金融市場中佔據一席之地。儘管香港在某些方面面臨障礙，仍然有潛力成為加密基金的重要中心。為了實現這一目標，香港必須繼續優化其監管和税務環境，提升對全球資產管理者的吸引力。

本文獲得《在香港如何設立合規加密基金？》授權轉載，作者：白溱律師