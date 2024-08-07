Web3 要聞 ｜香港金管局：「虛擬銀行」易名「數字銀行」展開諮詢

1.昨日香港比特幣現貨 ETF 淨贖回量約 135 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購約 780 枚

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（8 月 5 日）昨日香港比特幣現貨 ETF 淨贖回量約 135 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購約 780 枚。

目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 3480 枚，總淨資產約為 2.3 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2080 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1560 枚以及 741.65 枚比特幣。

目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.594 萬枚，總淨資產約為 3700 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 8500 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5360 枚以及 2070 枚以太坊。

（注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。）

SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。

基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。

因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

2.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 1.68 億美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 8 月 5 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 1.68 億美元。

灰度 ETF GBTC 單日淨流出為 6912 萬美元；貝萊德 ETF IBIT 單日流入流出為 0 ；富達 ETF FBTC 淨流出為 5804 萬美元；21Shares ETF ARKB 淨流出為 6900 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流入為 290 萬美元；灰度 ETF BTC 單日淨流入約 2181 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO 單日流入流出為 0；VanEck ETF HODL 單日淨流入為 300 萬美元；Valkyrie ETF BRRR 單日流入流出為 0；Franklin ETF EZBC 單日流入流出為 0；WisdomTree ETF BTCW 單日流入流出為 0 。

3.昨日美國以太坊現貨 ETF 總淨流入約 4873 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 8 月 5 日）以太坊現貨 ETF 總淨流入約 4873 萬美元。

貝萊德 ETF ETHA 單日淨流入為 4709 萬美元；灰度 ETF ETHE 單日淨流出為 4684 萬美元；灰度 ETF ETH 單日淨流入為 759 萬美元；Bitwise ETF ETHW 單日淨流入為 720 萬美元；Fidelity ETF FETH 單日淨流入為 1615 萬美元；VanEck ETF ETHV 單日淨流入為 1662 萬美元；Franklin ETF EZET 單日淨流入為 90 萬美元；21Shares ETF CETH 單日流入流出為 0；Invesco ETF QETH 單日流入流出為 0。

4.Ton 開發者日將於 8 月 17 日在香港舉辦

「TON Builders Day HK」Ton 開發者日將於 8 月 17 日 14:00 - 19:00 在香港島舉辦。

TON Builders Day HK 是由 TON Society Hong Kong 舉辦的面向初創項目、投資機構和生態建設者的盛會，旨在發掘創新項目，促進生態合作。對於TON Builders來説，您不僅可以分享想法、展示項目，還能結識志同道合的夥伴。無論您是剛起步的團隊，還是有項目經驗的開發者，都能在此找到屬於自己的舞台。

5.Arbitrum 基金會和 Sequence 與 Ubisoft Labs 合作開發 鏈遊《Captain Laserhawk: the G.A.M.E.》

據 VentureBeat 報道，Arbitrum 基金會和 Sequence 與 Ubisoft Labs 合作開發 鏈遊《Captain Laserhawk: the G.A.M.E.》。該遊戲擴展了育碧為 Netflix 製作的《Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix》系列，包含《刺客信條》、《雷曼》和《超越善惡》等經典角色。

6.香港金管局：就「虛擬銀行」易名為「數字銀行」的建議展開諮詢

香港金融管理局今日發表對虛擬銀行的檢討報告。根據檢討結果，虛擬銀行的發展至今已達到了在香港引入虛擬銀行的三項政策目標。此外，虛擬銀行利用科技作為主導的創新銀行業務模式在香港市場得到廣泛接受。截至 2023 年底，虛擬銀行的存户達到 220 萬名。市場對八間虛擬銀行提供的產品及服務反應理想。與此同時，金管局今日亦就「虛擬銀行」易名為「數字銀行」的建議展開為期一個月的公眾諮詢。預期建議的新名稱能更有效反映虛擬銀行現時的銀行業務模式。