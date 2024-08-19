香港大力支持的虛擬資產 ETF，能否帶來 Web3 新格局？

2024 年 8 月 11 日 -12 日期間，Web3 領先的中文垂直媒體 Foresight News 在香港舉辦了為期兩週的「FORESIGHT 2024」年度峯會。活動期間，香港多家企業、機構，包括 Hashkey Group、OSL、復星財富及華夏基金（香港）等，參與了以虛擬資產 ETF 為主題的圓桌討論，討論中均表現出對香港虛擬資產 ETF 的肯定，比如：

HashKey Group COO Livio：香港若實現以太坊 ETF Staking 落地，將帶來全球虹吸效應

復星財富數字資產總監 Chen Zhao：虛擬資產 ETF 是教育市場和投資者瞭解數字資產的一個重要途徑。

OSL 執行董事 Gary Tiu：香港數字資產 ETF 帶動金融中介與加密市場共贏。

華夏基金（香港）數字資產管理主管朱皓康：我們正在經歷以 Web3 生態為代表的香港第四次金融創新浪潮，虛擬資產現貨 ETF、現實世界資產 RWA 代幣化、央行數字貨幣和穩定幣等正在建立實體經濟與虛擬資產之間的連接。

無論是從對虛擬資產 ETF 的接受度、推進速度，還是對虛擬資產 ETF 現狀及未來發展的看法上，香港都展現出的歡迎、支持與鼓勵。這不由讓曼昆律師感到好奇，接下來虛擬資產 ETF 是否為香港帶來 Web3 新格局呢？首先曼昆律師帶大家回顧香港虛擬資產 ETF 的發展與現狀。

中國香港虛擬資產 ETF 發展回顧

作為亞洲金融中心，香港在虛擬資產 ETF 的推行上算得上是大力支持。

早在 2022 年 12 月 19 日，經濟日報刊文表示南方東英資產管理有限公司推出虛擬資產 ETF，並於 12 月 16 日上市港交所。時間來到 2024 年，美國批准 BTC 現貨 ETF 上線，香港推進 BTC 現貨 ETF 的呼聲高漲。4 月 6 日，香港特別行政區立法會議員邱達根活動演講中表示，「香港很快見到比特幣現貨 ETF 交易」，隨後月底 BTC 現貨 ETF 上市。與此同時，香港還率先上線了 ETH 現貨 ETF，這一消息屬實給整個香港 Web3 帶來鼓舞。

目前，香港虛擬資產現貨 ETF 共有 6 支，分別是 3 支 BTC 現貨 ETF 和 3 支 ETH 現貨 ETF，由 AMC、Bosera & Hashkey 以及 Harvest 推出。根據 SoSoValue 的數據，截至 8 月 13 日香港 BTC 現貨 ETF 共 4.2K 枚，市值 $894.3K；ETH 現貨 ETF 共 14.56K 枚，市值 $1.3M。

對當前的發展現狀以及大家對香港虛擬資產 ETF 的未來預期，上海曼昆律所香港辦公室負責人白溱 Jen 持有自己的觀點。

曼昆律師觀點

在 2024 年 FORESIGHT 峯會上，香港對虛擬資產 ETF 的強力支持，凸顯了這座城市在新一輪金融創新中的全球領導地位。以 HashKey Group 和 OSL 為代表的行業領袖，積極推動數字資產與傳統金融工具的融合，展示了香港擁抱 Web3 轉型潛力的決心。隨着虛擬資產 ETF 的逐步普及，它們將成為傳統金融與新興去中心化技術之間的重要橋樑，為向更強大的 Web3 格局過渡奠定基礎。這個新時代將加深區塊鏈、數字資產與現實經濟的整合，帶來前所未有的創新和增長機會。

然而，虛擬資產 ETF 能否真正引領 Web3 格局的發展，取決於多方面因素，包括監管動態、市場教育和技術進步。行業領袖和金融中介的支持令人鼓舞，但要實現虛擬資產 ETF 對市場的深遠影響，香港必須持續創新，適應快速發展的 Web3 生態系統。這其中包括探索以太坊 ETF 質押等新產品，正如 HashKey Group 所提到的，這可能會引發全球市場的巨大變革。通過積極的戰略佈局，香港有望引領全球 Web3 經濟的發展，將數字資產深度融入日常金融實踐，併為全球市場樹立新標準。

當前，在香港的監管框架中，虛擬資產 ETF 的相關規定尤為嚴格。香港證監會要求這些基金的管理公司必須有良好的合規記錄，並配備具備虛擬資產產品管理經驗的專業團隊。此外，與這些基金相關的服務提供商，如基金管理員、做市商和託管人，也必須符合證監會在能力和準備方面的高標準。這些要求不僅確保了投資者的利益得到保護，還允許他們接觸到這一新興的資產類別。

證監會的監管覆蓋面也擴展到這些 ETF 中虛擬資產的估值和託管。例如，現貨虛擬資產必須主要存放在冷錢包中，且至少 98% 的資產應以此方式保管，以降低風險。此外，所有涉及現貨虛擬資產的交易必須通過證監會認可的虛擬資產交易平台或香港金融管理局授權的機構進行。這一系列的監管措施體現了證監會在保護投資者的同時，致力於促進虛擬資產市場的穩健和透明發展。

總體來説，虛擬資產 ETF 在香港的引入仍然標誌着該地區金融市場的重要進展。通過允許投資者通過現貨 ETF 直接接觸虛擬資產，香港證監會不僅促進了這一創新資產類別的更廣泛接觸，同時也確保了必要的保護措施到位。

本文獲得《香港大力支持的虛擬資產 ETF，能否帶來 Web3 新格局？》授權轉載，作者：上海曼昆律師事務所