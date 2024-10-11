Web3 要聞 ｜泰國 SEC 提議允許共同基金和私募基金投資數字資產

1. 道富銀行正在進行債券和貨幣市場基金的代幣化

據 CoinDesk 報道，資產管理和銀行巨頭道富銀行（STT）首席產品官 Donna Milrod 在採訪時表示，該銀行有兩個正在進行的代幣化項目，專注於債券和貨幣市場基金的代幣化，但近期沒有計劃創建穩定幣或代幣化存款。

2. 美 SEC 對四家加密貨幣領域的做市商提起訴訟，指控其涉嫌欺詐和市場操縱

據 Cointelegraph 報道，美國證券交易委員會 (SEC) 在馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控四家加密貨幣領域的做市商 ZM Quant、Gotbit、CLS Global 和 MyTrade 及其相關個人涉嫌欺詐和市場操縱。司法部和聯邦調查局 (FBI) 也參與了調查。Gotbit Consulting 及其營銷總監 Fedor Kedrov 被指控通過代表推廣 Saitama 和 Robo Inu 等加密貨幣的個人進行虛假交易來操縱市場。這些加密貨幣項目是由居住在加州的越南公民 Vy Pham 組織的。另外三家公司 ZM Quant Investment 和 CLS Global 和 MyTrade 也面臨幾乎相同的指控。幾名被告在葡萄牙和俄羅斯等地開展業務，其中五人已經認罪或同意認罪。

3. WBTC 完成地理去中心化託管，比特幣底層控制權將由新加坡、香港和美國共同掌握

據 Cointelegraph 報道，已完成地理去中心化託管。根據 BitGo 和 BiT Global 之間的合作協議，比特幣底層的控制權將由新加坡、香港和美國共同掌握。新的託管結構採用多重簽名協議，任何交易都需要兩個簽名才能批准，沒有任何一個司法管轄區/實體能單獨控制 WBTC 資產的保管。

4. HKDAX 香港虛擬資產交易平台牌照申請已於 10 月 9 日被撤回

據香港證監會官方網站更新數據顯示，HKDAX 向香港證監會提交的虛擬資產交易平台牌照申請已於 10 月 9 日被撤回。HKDAX 曾於 2024 年 8 月 27 日向香港證監會遞交了虛擬資產交易平台牌照申請。

5. 美 FBI 被指在發行「釣魚代幣」的過程未遵守 MIT 許可證，構成版權侵犯

Abstract Chain 團隊成員 @0xCygaar 指出，美國聯邦調查局（FBI）在發行代幣 NexFundAI 時涉嫌違反 MIT 許可證。該工作人員稱，FBI 在其智能合約中直接複製了 Open Zeppelin 的多個庫文件，但未按要求在代碼中附加許可證聲明，構成了版權侵犯。根據 MIT 許可證的規定，所有軟件的副本或重要部分必須包含許可聲明。此前，美國聯邦調查局 FBI 曾在以太坊上創建名為「NexFundAI」的代幣和公司，以識別、打擊這些涉嫌欺詐者。

6. 泰國 SEC 提議允許共同基金和私募基金投資數字資產

據 Decrypt 報道，泰國證券交易委員會（SEC）公佈的一份提案草案正在徵求公眾對投資數字資產的基金標準的修訂意見。該草案提議允許證券公司和資產管理公司向有興趣投資加密相關產品（如 ETF）的大型投資者提供服務。草案概述了各類基金對數字資產敞口的限制。零售共同基金對加密貨幣投資的配置比例不得超過 15%，而針對機構和超高淨值投資者的更復雜的基金則不受敞口限制，但它們必須分散投資以管理風險。SEC 的提案還包括對比特幣或以太坊等資產的臨時持有的指導方針，將交易目的的持有期限限制為五個工作日。公眾對該提案的意見徵詢截止日期為 11 月 8 日，最終法規預計將於明年出台。

7. Stripe 已重新支持加密貨幣支付，允許用户鏈上支付 USDC

據 Decrypt 報道，支付服務商 Stripe 已重新支持加密貨幣支付，接受來自 150 多個國家或地區的穩定幣支付，買家可以從以太坊、Solana 和 Polygon 鏈上支付 USDC，並允許美國企業直接收取美元。該功能可與結賬、內容（elements）或支付意圖（以及即將推出的訂閲）相結合，現已面向數十萬家美國企業開放，未來將拓展到更多國家和地區。

8. 中國台灣金管會擬推虛擬資產保管業務試辦，3 銀行有意願申請

據中國台灣媒體中央社報道，中國台灣金管會規劃推進主題式業務試辦，鼓勵金融機構申請試辦虛擬資產保管業務，目前已有 3 家銀行表達興趣，明年首季將有望出現第 1 案虛擬資產保管業務試辦申請。同時，金管會計劃於今年底推出專法草案以對虛擬資產進行管理。 金管會綜合規劃處長鬍則華在例行記者會表示明，希望在正式接受金融機構申請虛擬資產保管業務試辦前，先進行 15 天公示期以徵詢外界意見，後續會再就外界意見酌修説明資料，並正式公告開始受理主題式業務試辦申請日期。

9.Ripple 將為銀行推出加密貨幣託管業務

據 CNBC 報道，Ripple 將為銀行推出加密貨幣託管業務，該託管業務的功能包括預先配置的操作和策略設置、與 Ripple 的 XRP Ledger 區塊鏈平台的集成、監控反洗錢風險以保持合規性，以及更易於使用和參與的新用户界面。

此舉將幫助 Ripple 實現業務多元化，擴展除支付結算外的業務。Ripple 將其託管產品整合到一個品牌 Ripple Custody 下，並與 Coinbase、Gemini 和 Fireblocks 等一系列已經在該領域提供產品和服務的公司展開競爭。

10.FTX 投資者已撤回對 FTX 外部法律顧問 S&C 的集體訴訟

據 Cointelegraph 報道，由於證據不足以立案，FTX 投資者已自願撤回對 FTX 外部法律顧問律師事務所 Sullivan & Cromwell（S&C）的集體訴訟。

首席原告律師 Adam Moskowitz 表示，「我們認為這裏沒有足夠的證據來提出訴訟理由，所以我們駁回了訴訟。因此，現在我們可以坐下來共同努力，爭取讓受害者從其他第三方那裏獲得最大賠償」。

11.迪拜監管機構向 7 家非法 VASP 發出停止令

據 Cryptopolitan 報道，迪拜虛擬資產監管局（VARA）向 7 家無證經營和違反營銷法規的虛擬資產服務提供商（VASP）發出停止令及罰款。

此輪罰款為每個實體 50,000 迪拉姆（約合 13,000 美元）至 100,000 迪拉姆（約合 27,000 美元）不等，具體取決於違規行為的具體性質和嚴重程度。

12.Mt.Gox 將賠款截止期限將延後一年

Mt.Gox 今日發佈公告稱，破產管理人已經基本完成了大部分破產債權人的賠償工作。

然而，由於許多破產債權人尚未完成接收賠款所需的手續，因此仍未收到償還；此外由於賠款過程中出現的各種問題，相當數量的破產債權人暫時也未收到賠款。

為了儘可能合理地向這些破產債權人進行賠款，破產管理人在獲得法院許可後，將賠款截止期限從日本標準時間 2024 年 10 月 31 日更改為 2025 年 10 月 31 日。