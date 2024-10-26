生成式AI：解鎖香港中小企業的自動化增長潛力｜蘇仲成

隨著科技的快速發展，生成式人工智能（Generative AI，簡稱GAI）在香港的應用越來越受到關注。對於中小企業（SME）而言，生成式AI技術的採用不僅能提升運營效率，還可以幫助企業在零售、電子商務、內部培訓等方面實現突破。香港中小企業面臨的挑戰包括人力資源短缺、成本壓力及競爭激烈的市場環境，而生成式AI的應用正是解決這些問題的一個關鍵方案。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

生成式AI技術通過自動化和智能化的方式，使得企業可以在降低成本的同時，提高生產力和競爭力。尤其是在香港這樣一個高度競爭的市場，對中小企業來說，如何利用最新的技術提升效率，是決定成敗的關鍵因素之一。香港政府和金融機構對AI技術的支持力度不斷加強，例如香港金融管理局推出的「生成式AI沙盒」計劃，這些舉措使得中小企業可以更加容易地接觸到這些新興技術並加以應用。

本文將深入探討香港中小企業如何應用生成式AI技術及其帶來的好處，並提供具體的案例來展示這些技術在不同領域的應用。同時，我們還將提供十個具體的應用建議，幫助企業把握這一科技趨勢。

生成式人工智能（GAI）對香港中小企業的益處

1.⁠ ⁠降低成本與提高效率

生成式AI技術可以幫助中小企業通過自動化流程來降低營運成本。根據一項研究，AI技術可以減少企業在日常任務上的時間投入，使員工能專注於高價值的工作。例如，商業軟件供應商UiPath已經為中小企業提供自動化機器人，這些機器人能夠自動完成日常事務處理，從而顯著降低人工成本。這些自動化工具可以涵蓋發票處理、數據錄入等繁瑣的工作，大幅度減少人力需求。

2.⁠ ⁠提升客戶體驗

生成式AI可透過個性化客服來提升客戶體驗，例如運用AI聊天機器人快速響應客戶的問題，根據每位客戶的購物歷史及行為生成定制化建議，從而提高客戶的滿意度和忠誠度。香港的一些零售商已經開始使用AI技術來提升客戶互動，比如Walmart香港分部利用生成式AI為客戶提供即時的產品推薦和個性化的優惠。

3.⁠ ⁠加強風險管理與數據安全

在金融行業中，生成式AI已經被用來增強風險管理和數據安全。香港的渣打銀行（Standard Chartered）使用AI技術來自動化信用風險分析，幫助企業快速評估客戶的信用狀況並減少風險。中小企業也可以借助生成式AI技術進行風險預測、自動化監控及合規管理，減少人為錯誤帶來的風險。例如，生成式AI還可以檢測潛在的欺詐行為，主動預警以避免財務損失。

4.⁠ ⁠自動化員工培訓

生成式AI技術可以用於內部培訓，通過虛擬教練或自動化課程系統來提高員工的專業知識和技能。根據微軟香港的數據，許多企業已經開始使用AI來進行員工培訓，從而降低培訓成本並提高員工的參與度和學習效率。例如，建行（亞洲）已經推出了AI培訓平台，為員工提供針對性的金融知識培訓，效果顯著。

5.⁠ ⁠創新產品開發與內容創建

生成式AI技術能夠用於創建內容，例如營銷素材、廣告文案等，為中小企業節省時間和資金。此外，AI技術還可以輔助產品創新，根據市場需求及用戶反饋提供創新建議，幫助企業在激烈的市場競爭中保持優勢。例如，香奈兒（Chanel）通過AI生成的顧客反饋和數據分析，創新了其香水系列的開發，贏得了市場好評。

6.⁠ ⁠降低人才短缺壓力

香港的中小企業面臨著技術人才短缺的挑戰。生成式AI技術可以補足這一缺口，通過自動化重複性工作，減少對專業IT人才的需求，使得企業能夠更有效地利用現有的人力資源。例如，OneDegree香港的虛擬保險公司利用生成式AI來處理保險索賠和風險評估，從而大大減少了對專業技術人員的依賴。

7.⁠ ⁠自動化客戶服務的發展

生成式AI在自動化客戶服務方面的應用，尤其在聊天機器人領域中非常突出。平台如Botpress和Voiceflow提供了強大的工具來幫助企業快速開發和部署智能客服機器人，這些工具不僅能處理常見客戶查詢，還可以根據實際情境進行調整，進一步提升客戶服務質量。例如，Voiceflow使得企業能夠設計出具備語音和文本交互功能的多渠道服務體系，幫助中小企業提供更加人性化和全天候的客戶支持。

10個應用生成式AI的具體建議

1.⁠ ⁠應用智能客服：使用生成式AI聊天機器人來自動回答客戶的查詢，減少人工客服的負擔，並提供24/7的服務。例如，知名虛擬銀行Livi Bank就已經應用了智能客服來提高客戶滿意度，並在繁忙時間提供持續的支持。此外，像Botpress和Voiceflow這些平台提供了強大的工具，幫助企業快速開發和部署智能客服機器人，以自動化客戶服務並提升效率。

2.⁠ ⁠創建營銷內容：利用AI來生成社交媒體帖文、產品描述和廣告文案，以便更快速地響應市場需求並降低內容創作的成本。推薦使用OpenAI的ChatGPT和Jasper這些生成式AI平台來創建高質量的營銷內容。

3.⁠ ⁠數據分析與報告生成：通過AI自動生成分析報告，幫助企業快速瞭解市場趨勢和客戶行為，從而做出更明智的業務決策。例如，使用Tableau和Power BI這些工具結合AI技術來生成銷售報告和市場趨勢預測，以加快決策過程。

4.⁠ ⁠個性化客戶推薦：使用生成式AI分析客戶購物行為，為客戶提供個性化的產品推薦，以提高銷售轉化率。可以使用平台如Amazon Personalize和Adobe Target，這些工具能夠根據客戶的行為數據生成高度個性化的推薦。

5.⁠ ⁠自動化員工培訓：部署AI虛擬培訓師，根據員工的學習進度和需求，提供個性化的培訓方案，提升員工的技能。例如，使用360Learning和Coursera for Business這些平台來提供高效的員工培訓，幫助員工快速掌握所需技能。

6.⁠ ⁠風險管理與欺詐檢測：利用生成式AI技術進行風險評估和欺詐行為的檢測，有助於提高企業的安全性並降低經營風險。例如，使用SAS Fraud Management和Darktrace這些解決方案來進行欺詐檢測並提高金融交易的安全性。

7.⁠ ⁠提升物流與供應鏈效率：AI可以根據歷史數據和需求預測，優化供應鏈和物流流程，減少庫存成本並提高運輸效率。推薦使用工具如Llamasoft和ClearMetal，這些平台可以幫助企業優化供應鏈管理和物流配送。

8.⁠ ⁠產品研發創新：生成式AI可以根據市場反饋和數據建議創新產品功能，幫助企業在產品開發中保持競爭力。可以使用平台如IBM Watson和Google Cloud AI，這些工具提供強大的AI分析功能來幫助企業進行產品研發創新。

9.⁠ ⁠成本管理：利用AI分析財務數據，幫助企業優化支出結構，實現成本控制和精細化管理。例如，可以使用Xero和QuickBooks這些會計軟件結合AI技術來進行成本分析和管理。

10.⁠ ⁠強化網絡安全措施：生成式AI可以用來監控企業的網絡環境，發現潛在的威脅並主動採取措施應對，確保數據安全。例如，使用CrowdStrike和SentinelOne這些平台提供的AI驅動的網絡安全解決方案，確保企業數據的安全性。

結論

對於香港的中小企業來說，生成式AI技術的應用不僅是一種趨勢，更是一個有效提升企業競爭力的工具。無論是在降低運營成本、提高員工效率，還是優化客戶體驗方面，生成式AI都展現出了巨大的潛力。隨著香港政府和金融機構對AI技術的支持力度不斷加強，例如香港金融管理局的「生成式AI沙盒」計劃，中小企業應該積極把握這一機遇，結合自身的業務需求，靈活應用生成式AI技術，以實現業務的持續增長與發展。透過使用如Botpress和Voiceflow等平台，企業可以更快速、更有效地部署自動化解決方案，從而在激烈的市場競爭中保持領先地位。

