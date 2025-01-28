DeepSeek 與華為昇騰芯片：中國 AI 自主化的雙重突破｜蘇仲成

DeepSeek 與華為昇騰芯片｜2025 年 1 月 27 日，中國 AI 初創公司深度求索（DeepSeek）推出的開源 AI 模型 DeepSeek-R1 成功登頂美國蘋果 App Store 免費榜單，超越 ChatGPT 成為用戶首選。與此同時，華為昇騰系列 AI 芯片的技術突破，尤其是昇騰 910B 的推出，標誌著中國在 AI 硬件領域正逐步縮小與英偉達等國際巨頭的差距。這兩大技術突破不僅展示了中國在 AI 領域的自主創新能力，更為中國在全球 AI 競爭中提供了強大的底氣，使中國不再需要擔心受到美國技術限制的影響。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

DeepSeek 與華為昇騰芯片：中國 AI 自主化的雙重突破

DeepSeek 的低成本與開源策略：AI 軟件的自主化突破

DeepSeek 的成功核心在於其高效的訓練方法和創新的技術架構。據悉，DeepSeek-R1 的訓練成本僅為 557.6 萬美元，遠低於 OpenAI 等巨頭的數億美元投入。這一低成本優勢得益於其採用的混合專家系統（MoE）架構和強化學習技術，使得模型在處理複雜推理任務時表現出色，同時大幅降低了計算資源的需求。

此外，DeepSeek 的開源策略進一步降低了技術門檻。開發者可以自由使用和改進其模型，這不僅促進了技術的民主化，也加速了 AI 技術在各行業的應用。相比之下，OpenAI 的閉源模式和高昂的使用成本限制了其普及性，而 DeepSeek 的開放性為中小企業和個人開發者提供了更具性價比的選擇。

DeepSeek 的崛起對中國 AI 市場具有重要意義。其低成本和高性能的特性使得更多企業能夠負擔得起先進的 AI 技術，從而加速 AI 在金融、醫療、教育等領域的應用。例如，DeepSeek 在處理數學和編碼任務時的出色表現，已經被用於提升企業的運營效率和決策能力。

更重要的是，DeepSeek 的開源模式減少了對國外技術的依賴，降低了因國際局勢變化而導致的技術斷供風險。過去，中國企業和開發者擔心 OpenAI 等國外巨頭可能限制中國區的使用，而 DeepSeek 的出現為這一問題提供了解決方案。企業可以放心地將 AI 技術融入業務流程，無需擔心技術供應鏈的中斷。

華為昇騰芯片：AI 硬件的自主化突破

在 AI 硬件領域，華為昇騰系列芯片的技術突破同樣令人矚目。昇騰 910B 基於自研達芬奇架構，在算力、能效比等關鍵指標上已接近甚至超越英偉達 A100。例如：

•⁠ ⁠算力對比：昇騰 910B 的 FP16 算力達 320-376 TFLOPS，高於 A100 的 312 TFLOPS；INT8 算力達 640 TOPS，接近 A100 的 624 TOPS。

•⁠ ⁠能效優勢：昇騰 910B 的每瓦特性能（5.2 TFLOPS/W）優於 A100（4.7 TFLOPS/W），在能耗敏感場景更具競爭力。

•⁠ ⁠實際應用：騰訊、百度等企業已採用昇騰 910B 優化 AI 模型訓練，其在大規模語言模型訓練中效率高達 80%，部分場景性能超過 A100 約 20%。

然而，華為仍需面對製造瓶頸與供應鏈風險。昇騰 910C（下一代芯片）由中芯國際採用 N+2 制程生產，但良品率僅 20%，遠低於商業化所需的 70%，導致產能受限。此外，美國對 ASML 光刻機的出口管制，使中芯國際難以獲取 EUV 技術，制約 7nm 以下先進制程發展。

儘管如此，華為的技術突破對中國 AI 產業鏈具有深遠影響。昇騰芯片的自主化降低了對英偉達 GPU 的依賴，尤其在政府、金融等敏感領域，規避了美國技術斷供風險。同時，昇騰芯片的成本優勢（單價約 12 萬元，低於英偉達 H20 芯片的降價後價格）和本土化服務，吸引了更多企業轉向國產方案。

雙重突破對中國 AI 自主化的意義

DeepSeek 和華為昇騰芯片的技術突破，為中國 AI 自主化提供了軟硬件雙重保障：

1.⁠ ⁠技術自主性提升：DeepSeek 的開源模型和華為的自主芯片，使中國無需依賴美國的高端技術即可實現 AI 技術的突破。

2.⁠ ⁠產業應用加速普及：DeepSeek 的低成本與開源特性，以及華為芯片的高性能，推動 AI 技術在金融、醫療、教育等領域的快速滲透。

3.⁠ ⁠國際競爭力重構：DeepSeek 和華為的崛起迫使美國巨頭重新審視其商業模式，例如 OpenAI 已開始降低 API 價格以應對競爭，而英偉達因市場對其硬件依賴性的擔憂，股價單日下跌 3.12%，市值蒸發超 1000 億美元。

中國 AI 自主化的新時代

DeepSeek 和華為昇騰芯片的雙重突破，標誌著中國 AI 自主化的新時代的到來。這兩大技術突破不僅為中國企業和開發者提供了更多選擇，也為中國市場的 AI 發展注入了新的動力。未來，隨著 DeepSeek 和華為等本土企業的持續創新，中國有望在全球 AI 競爭中佔據更重要的位置。企業可以放心地將 AI 技術應用於不同領域，推動業務增長和創新，而無需擔心技術供應鏈的風險。這一變革將為全球 AI 市場帶來更多可能性，也為技術的民主化和普及化開闢了新的道路。