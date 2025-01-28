DeepSeek 與華為昇騰芯片：中國 AI 自主化的雙重突破｜蘇仲成
DeepSeek 與華為昇騰芯片｜2025 年 1 月 27 日，中國 AI 初創公司深度求索（DeepSeek）推出的開源 AI 模型 DeepSeek-R1 成功登頂美國蘋果 App Store 免費榜單，超越 ChatGPT 成為用戶首選。與此同時，華為昇騰系列 AI 芯片的技術突破，尤其是昇騰 910B 的推出，標誌著中國在 AI 硬件領域正逐步縮小與英偉達等國際巨頭的差距。這兩大技術突破不僅展示了中國在 AI 領域的自主創新能力，更為中國在全球 AI 競爭中提供了強大的底氣，使中國不再需要擔心受到美國技術限制的影響。
文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）
DeepSeek 的低成本與開源策略：AI 軟件的自主化突破
DeepSeek 的成功核心在於其高效的訓練方法和創新的技術架構。據悉，DeepSeek-R1 的訓練成本僅為 557.6 萬美元，遠低於 OpenAI 等巨頭的數億美元投入。這一低成本優勢得益於其採用的混合專家系統（MoE）架構和強化學習技術，使得模型在處理複雜推理任務時表現出色，同時大幅降低了計算資源的需求。
此外，DeepSeek 的開源策略進一步降低了技術門檻。開發者可以自由使用和改進其模型，這不僅促進了技術的民主化，也加速了 AI 技術在各行業的應用。相比之下，OpenAI 的閉源模式和高昂的使用成本限制了其普及性，而 DeepSeek 的開放性為中小企業和個人開發者提供了更具性價比的選擇。
DeepSeek 的崛起對中國 AI 市場具有重要意義。其低成本和高性能的特性使得更多企業能夠負擔得起先進的 AI 技術，從而加速 AI 在金融、醫療、教育等領域的應用。例如，DeepSeek 在處理數學和編碼任務時的出色表現，已經被用於提升企業的運營效率和決策能力。
更重要的是，DeepSeek 的開源模式減少了對國外技術的依賴，降低了因國際局勢變化而導致的技術斷供風險。過去，中國企業和開發者擔心 OpenAI 等國外巨頭可能限制中國區的使用，而 DeepSeek 的出現為這一問題提供了解決方案。企業可以放心地將 AI 技術融入業務流程，無需擔心技術供應鏈的中斷。
華為昇騰芯片：AI 硬件的自主化突破
在 AI 硬件領域，華為昇騰系列芯片的技術突破同樣令人矚目。昇騰 910B 基於自研達芬奇架構，在算力、能效比等關鍵指標上已接近甚至超越英偉達 A100。例如：
• 算力對比：昇騰 910B 的 FP16 算力達 320-376 TFLOPS，高於 A100 的 312 TFLOPS；INT8 算力達 640 TOPS，接近 A100 的 624 TOPS。
• 能效優勢：昇騰 910B 的每瓦特性能（5.2 TFLOPS/W）優於 A100（4.7 TFLOPS/W），在能耗敏感場景更具競爭力。
• 實際應用：騰訊、百度等企業已採用昇騰 910B 優化 AI 模型訓練，其在大規模語言模型訓練中效率高達 80%，部分場景性能超過 A100 約 20%。
然而，華為仍需面對製造瓶頸與供應鏈風險。昇騰 910C（下一代芯片）由中芯國際採用 N+2 制程生產，但良品率僅 20%，遠低於商業化所需的 70%，導致產能受限。此外，美國對 ASML 光刻機的出口管制，使中芯國際難以獲取 EUV 技術，制約 7nm 以下先進制程發展。
儘管如此，華為的技術突破對中國 AI 產業鏈具有深遠影響。昇騰芯片的自主化降低了對英偉達 GPU 的依賴，尤其在政府、金融等敏感領域，規避了美國技術斷供風險。同時，昇騰芯片的成本優勢（單價約 12 萬元，低於英偉達 H20 芯片的降價後價格）和本土化服務，吸引了更多企業轉向國產方案。
雙重突破對中國 AI 自主化的意義
DeepSeek 和華為昇騰芯片的技術突破，為中國 AI 自主化提供了軟硬件雙重保障：
1. 技術自主性提升：DeepSeek 的開源模型和華為的自主芯片，使中國無需依賴美國的高端技術即可實現 AI 技術的突破。
2. 產業應用加速普及：DeepSeek 的低成本與開源特性，以及華為芯片的高性能，推動 AI 技術在金融、醫療、教育等領域的快速滲透。
3. 國際競爭力重構：DeepSeek 和華為的崛起迫使美國巨頭重新審視其商業模式，例如 OpenAI 已開始降低 API 價格以應對競爭，而英偉達因市場對其硬件依賴性的擔憂，股價單日下跌 3.12%，市值蒸發超 1000 億美元。
中國 AI 自主化的新時代
DeepSeek 和華為昇騰芯片的雙重突破，標誌著中國 AI 自主化的新時代的到來。這兩大技術突破不僅為中國企業和開發者提供了更多選擇，也為中國市場的 AI 發展注入了新的動力。未來，隨著 DeepSeek 和華為等本土企業的持續創新，中國有望在全球 AI 競爭中佔據更重要的位置。企業可以放心地將 AI 技術應用於不同領域，推動業務增長和創新，而無需擔心技術供應鏈的風險。這一變革將為全球 AI 市場帶來更多可能性，也為技術的民主化和普及化開闢了新的道路。