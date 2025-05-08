以科技賦能 重塑香港智慧旅遊

喜見剛剛的五一黃金周內地旅客訪港達110萬人次，比去年增加22%，而部分零售、餐飲業生意亦有所提升。特首李家超週二開行會會議前見記者提到喜見今年五一丁才兩旺，但對部份旅客因部份景點過分擠擁，而導致體驗不太理想。然而每年的五一和十一均為內地長假期，亦是出外旅遊的高峰期。有見及此，特區政府將積極採用科技，優化內地旅客在港旅遊體驗。筆者提出一個「三維智慧旅遊生態系」的建議方案，透過科技重組城市DNA，將人流壓力轉化為體驗經濟新動能。



一、神經中樞：全域數據湖與預測性治理

香港需建立亞太區首個「城市級旅遊數據交換平台」，突破三層數據斷點：

1. 多源異構數據融合

整合入境處生物特徵通關數據（停留模式分析）、八達通卡片或內地電子支付的出行軌跡（消費動線建模）、電訊商LBS定位（熱區停留時長），結合小紅書、微信小程序、抖音等群媒體，通過API即時抓取「#香港隱藏景點」、「#香港美食」情感分析，構建一個實時動態數據的時空行為數據湖。

2. 數字孿生沙盒模擬

導入虛擬空間平台，創建百萬級遊客數字分身，模擬暴雨天候下的海洋公園分流路徑、節慶期間太平山纜車承載臨界值。沙盒系統已驗證可將突發事件應對效率大幅度提升。

3. 動態定價博弈模型

借鏡網約車Surge Pricing機制，建立景點票價浮動演算法：當太平山頂即時人流達承載量70%，自動觸發「分流紅包」—— 通過微信小程序通知旅客選擇改往飛鵝山的遊客可獲百貨公司電子現金券，差額由商戶聯盟與政府按比例分攤。

二、空間重組：從物理疏導到虛實共生

傳統人流管理聚焦「驅散」，智慧策略應著眼「價值再分配」：

1. UWB厘米級導流網絡

在油尖旺區部署500組超寬頻定位基站，結合AI邊緣計算：

- 當彌敦道人流密度突破4人/㎡，周邊商廈電子看板同步啟動AR導航，引導遊客前往西九龍文化區。

- 向停留超30分鐘的旅客推送「深水埗文創解謎任務」，完成三間隱藏店舖打卡可兌換嘉頓山日落觀景台快速通行證。

2. 元宇宙平行時空經濟

開發「Meta-HongKong」雙向映射平台：

- 旅客在口岸VR艙創建數位分身，參與虛擬長洲太平清醮飄色巡遊，獲勝者可兌換實體大澳棚屋導覽名額。

- 當銅鑼灣百貨公司人流超載，系統引導30%消費者進入「數字賣場」，透過空間計算技術實現3D購物，商品直送酒店免提貨。

3. 郊野智能調峰系統

於麥理浩徑部署LoRa物聯網裝置與巡邏無人機：

- 當萬宜水庫東壩聚集過多人時，無人機啟動AR投影指引改道浪茄灣，同步調度水上的士接駁。

- 結合香港天文台微氣候數據，預測未來2小時行山徑體感溫度，動態調整路線推薦權重。

三、體驗重構：從觀光消費到記憶生產

智慧旅遊的終極目標是創造「可攜帶的城市記憶」：

1. 情境感知服務引擎

透過八達通或內地電子支付消費頻次分析，若遊客連續三天購買港式奶茶，系統自動推送上環「茶餐廳文史之路」AR導覽或港式奶茶訓練班，結合區塊鏈技術發行限量NFT杯墊會員證。

2. 動態劇本生成技術

與視頻平台合作開發「香港故事引擎」，旅客在「HK Travel Pass」小程序選擇偏好（如江湖文化/金融傳奇），AI即時生成專屬遊歷路線：

- 選擇《花樣年華》懷舊主題者，將收到重慶大廈復古照相館的隱藏任務，完成後解鎖渡輪碼頭特製票根。

3. 跨境體驗生態圈

建立粵港澳大灣區旅遊數據聯盟，推出「一碼遊灣區」：

- 香港迪士尼預約額滿時，系統推薦「迪士尼酒店下午茶+珠海長隆夜場套票」，並安排直升機接駁服務顯示實時空中路徑。

四、基礎設施革命：可自我演化的旅遊神經網絡

1. 自癒型物聯網矩陣

改造全港巴士站為智能服務節點，配備環境感知與自主決策功能：

- 當偵測到暴雨導致淺水灣站遊客滯留，自動調度無人接駁巴士並啟動周邊商戶臨時避雨方案。

2. 動態能源調配系統

在山頂纜車等設施部署智能電網，當承載量達峰值時，自動將維港燈光秀能耗轉移支援運輸系統，實現城市資源彈性配置。

重新定義城市承載力

筆者以上所舉的例子只是一小部份，如能集合本地創科界、文旅界及地區、商界並把脈落打通，將能發揮更大的創意及落地能力。香港的智慧旅遊升級，不應止於緩解擁堵的技術方案，更要重新詮釋「城市承載力」的內涵——透過虛實共生界面，將物理邊界拓展至數字維度；藉助動態價值交換，使人流交匯點轉化為文化創新節點。當AI預警系統與AR敘事引擎無縫融合，當郊野公園的LoRa感測器與維港燈光秀共譜數據交響曲，香港將證明：真正的國際都會，從不害怕人潮洶湧，只怕辜負每次相遇可能創造的獨特記憶。

作者：webX產業聯盟創會召集人及香港電腦商會前主席許健生先生

本文為投稿，文章純屬作者意見，不代表香港01立場。本文經許健生先生授權轉載，大小標題及引言，經過香港01編輯修訂。