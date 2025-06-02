2025企業人工智能化報告重磅發布｜剖析香港企業AI應用現況及趨勢

《香港01》聯同AI數據分析公司Votee，推出《企業人工智能化報告2025》！報告深入剖析香港企業人工智能真實應用狀況及未來趨勢，結合企業與AI服務供應商的觀點，發掘企業在研發和使用AI技術時所面對的機遇和挑戰，以促進產業鏈的進一步發展。



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報告內容：

- 香港有多少企業開始使用AI？

- AI可以如何幫助企業？

- 企業投放額

- 專家教您如何開展轉型之路

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嘉賓主持：

IABHK執行委員會成員 - 李凱樂先生

嘉賓：

Votee銷售總監 - 戴上文先生

嘉賓背景：

IABHK執行委員會成員 - 李凱樂先生

李凱樂先生在數字營銷領域工作超過二十年，憑藉對科技 的專業，他熱衷於將最先進的技術引入廣告解決方案，提升 客戶的廣告成效。 李凱樂先生自2018年以來積極參與業界活動，成為 IAB Hong Kong 委員會成員，該會專注 於制定數字營銷的標準和最佳實踐，以塑造香港廣告和營銷界的未來。最近，他擔任該會的 執行委員會成員，專注於提升廣告技術行業的專業水平，並促進知識共享，以應對不斷變化 的市場需求，積極推動協會的發展。 李凱樂先生擁有香港中文大學資訊工程學士學位和新媒體碩士學位。

Votee 銷售總監 - 戴上文先生

Jeff 擁有20年涵蓋IT、資訊及通信技術（ICT）、安全解決方案及數據智能的豐富經驗，Jeff精於利用技術提取可行的洞察力，推動戰略性增長。他在行銷科技領域的深厚經驗，展現了其將高級數據分析與行銷策略整合的能力，幫助企業更好地了解受眾並優化行銷活動。在Votee ，Jeff領導銷售團隊，為香港市場提供尖端AI解決方案，包括突破性的廣東話大型語言模型（Cantonese LLM），專注於滿足本地市場的需求。他致力於開發企業級AI應用，運用數據的力量提升客戶參與度，改進決策，並在滿足合規需求的同時降低風險。Jeff的願景是賦能香港及其他地區的企業有效採用AI解決方案，推動數據洞察、行銷科技和AI驅動轉型的創新發展。