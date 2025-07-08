地下未來．從電影到政策倡議香港應將岩洞作AI 數據中心｜蘇仲成

香港應將岩洞作為 AI 數據中心的核心戰略資產



在電影《Mission: Impossible – Dead Reckoning（致命清算）》的下集中，觀眾會看到一個令人震撼的場景：全球最危險的 AI 程式——The Entity 的核心數據，竟然隱藏在一個位於南非岩洞中的極機密數據中心。整個設施深藏山體之中，利用冷泉降溫、斷絕網絡連接，確保最高層級的實體與數碼安全。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

電影《Mission: Impossible – Dead Reckoning（致命清算）》劇照

這個情節其實遠比我們想像中更貼近現實。

在生成式 AI 時代，每一套模型的訓練、運行與儲存都需要龐大數據中心作為支援。這些 AI 數據中心不但佔地大、耗電高，還對恆溫、防震、防駭有極高要求。問題是，香港這個高度密集城市，還有空間容納未來這些數據基礎設施嗎？

答案，或許就在我們腳下。

一、香港岩洞空間：從政府規劃到基建革命

香港其實擁有大量尚未開發的岩洞資源。根據土木工程拓展署的資料，超過三分之二的土地具備岩洞開發潛力，政府更早於 2017 年已提出「岩洞發展策略」，並劃定了 48 個「策略性岩洞區」，預留作為未來城市基礎建設使用。

部分岩洞已用於污水處理（如赤柱、沙田項目），成功釋放地面空間。但這還只是開始。如果我們將岩洞視為「AI 時代的資料金庫」，整個規劃思維與經濟效益就將完全不同。

岩洞具備以下幾項獨特優勢，使其成為數據中心的理想場址：

恆溫與低溫：岩層內溫度穩定，有助伺服器冷卻，降低能源開支

天然屏障：具備優異的防震、防火、防爆與輻射防護能力

隱蔽與安全：地下設施不易被攻擊，更適合儲存重要數據或國安級資源

地租成本相對低：比地面土地便宜，對營運商有吸引力

這些特質與電影中的岩洞數據中心幾乎完全一致。

二、從電影到現實：AI 數據中心為何需要岩洞？

《Mission Impossible》第七集下集中，岩洞被設定為世界唯一可以接觸 AI 核心程式碼的地點。製作團隊在設計上借鑑真實世界的設施邏輯：天然冷卻、水力通道、實體隔離、電磁屏蔽、無法連上外部網絡的「斷鏈系統」。

這不只是藝術效果。實際上，瑞士、日本、芬蘭、新加坡等地早已將岩洞用作資料中心，並證明其在運行穩定性、安全性與能源效率上的優勢。香港作為亞洲的金融與數碼重鎮，有足夠技術能力與策略條件實現這類部署。

三、電力才是成敗關鍵：AI 計算的能源挑戰

AI 數據中心的一大挑戰是供電。在岩洞內設置 AI 數據中心雖然可提升安全與節能效果，但巨量的運算仍需要穩定且高容量的電網支援。

目前香港約有四分之一的電力來自大亞灣核電廠。這個自 1994 年起運作的設施，至今已穩定供港超過 3,000 億度電，是本地能源安全的支柱。在 AI 運算時代，這種「可預期、零碳、穩定」的電源將比以往任何時候都更重要。

但同時我們也不能忽略：

單一電源過度依賴的風險

AI 計算對於尖峰電力負載的敏感度

岩洞若集中設置大型 AI 基礎設施，是否會出現區域性「電網壓力瓶頸」

這些都需事前整合規劃，例如建立儲能設施、引入分佈式能源、改善電力管理策略等。

四、政策建議：從技術規劃到系統性整合

若香港政府真誠希望推動創科經濟與 AI 應用，應儘早將「岩洞 + AI 數據中心」納入未來城市規劃當中，並設立專責機構統籌以下方向：

1.⁠ ⁠設立岩洞數據中心試點區：例如在沙田、大埔或新界北選定岩洞地區，與中電、港燈合作部署能源與冷卻網絡。

2.⁠ ⁠引入業界參與與租用模型：由政府開鑿岩洞空間，建構標準化數據中心模組，供企業、研究機構、創科初創租用或合作經營。

3.⁠ ⁠搭配可持續能源方案：如儲能系統、水冷管道、太陽能板部署、水力輔助設施，提升能源自給與穩定性。

4.⁠ ⁠用電影場景作為政策溝通教育：透過流行文化將抽象的基建策略變得具象、易懂，吸引社會認同與企業投資。

五、我們也可以拍出屬於香港的「科技場景」

當電影裡的機密資料深藏南非岩洞時，其實也是在提醒我們：真正穩定與安全的資料中心，不是看起來最閃亮的，而是最穩固、最節能、最無聲的。

香港正面對土地飽和、AI 創科競爭加劇、電力規劃轉型等多重壓力。若我們勇於將眼光放遠，不只看地面上的「北部都會區」或「創科城」，而是走進岩層之下的深層空間，那我們或許能打造一套既安全、穩定，又充滿想像力的 AI 基建未來。

是時候，讓香港的地下，成為智慧未來的根基。