AI Agent正式登陸企業營運：2025年如何助你升級營運？｜蘇仲成

過去一年，我花了許多時間重新思考自己的公司營運方向，甚至新創立的企業，都如何可以更全面地擁抱AI技術。我一直密切觀察著AI技術的發展，並留意到一個重要趨勢：無論身邊企業家朋友，還是國際知名科技公司，都已經不再滿足於傳統的AI問答模式，而是紛紛轉向自主型「AI智能體（AI Agent）」，以推動企業營運自動化和升級轉型。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

究竟甚麼是AI Agent？簡單來說，它並不是傳統的Chatbot，而是一個能主動感知環境、記憶上下文、自行規劃行動、跨平台執行多步驟複雜任務的智能體。最近熱門的Monica Manus AI已能自主完成撰寫代碼、分析報告、整理文件等任務，讓企業獲得真正的數碼助手。微軟的Copilot、OpenAI的DeepResearch和Operator也在2025年全面升級，協助企業更有效推動日常營運自動化。

主流的AI Agent平台包括：

1.⁠ ⁠微軟Microsoft 365 Copilot Enterprise

訂閱企業版後，即可利用內建工具建立小型智能體，協助日常行政及商業流程，如報告生成、會議摘要及數據分析。

2.⁠ ⁠Manus AI（Monica新創公司）

標榜為全球首款跨平台、多步驟邏輯推理的智能體，尤為適合需要處理大量複雜任務的企業。

3.⁠ ⁠OpenAI DeepResearch及Operator

DeepResearch專注高端報告生成，Operator則致力於任務自動化及企業管理，兩者均提升企業營運效率。

AI Agent對企業營運的實際效益，包括：

首先，大幅提升企業運營效率，削減人力成本。

AI智能體可取代許多重複性日常工作，讓員工專注更有價值的業務和戰略規劃。

其次，深入且精確的數據分析。

例如，AI智能體能自動處理非結構化數據，協助企業作出更迅速且準確的商業決策。

第三，實現真正人機協作新模式。

AI Agent能夠理解並記憶企業內部的工作流程和習慣，主動執行交付結果，無需員工重覆確認指令，大幅提升協作效率。

然而，引入AI智能體亦伴隨一定挑戰：

1.⁠ ⁠安全和法規

企業必須妥善控制智能體存取敏感資訊，以防資料外洩風險，並符合相關法律法規。

2.⁠ ⁠成本和ROI控制

各平台收費模式不同，企業須精確估算成本及回報，以保障投資效益。

3.⁠ ⁠智能體穩定性

現時智能體偶有錯誤情況，企業應安排人工覆核及監控機制，確保流程可靠。

那麼，在實際營運中，AI Agent可如何真正落地呢？以一間人力資源公司（職業介紹所）作具體案例：

人力資源公司每日需要處理大量求職申請、履歷分析、初步篩選和面試安排，傳統上須大量人工操作。如今透過AI智能體，公司可達成以下的智慧升級：

一、自動履歷篩選

當求職者遞交履歷，智能體可立即分析申請者的經驗、技能、教育背景，根據預設條件自動篩選，並快速將匹配度高的履歷交給負責招聘顧問，過濾90%以上不適合申請者，節省大量人手時間。

二、AI主動面試安排

當系統識別出合適人選，AI Agent能透過Email或WhatsApp主動聯絡，安排面試時間地點，並同步招聘顧問及申請者日程，自動提醒雙方面試日程。

三、智能人才庫建立

公司可建立一個由AI智能體自主維護的人才庫，智能體會主動將合適但未成功受聘的求職者放入特定的人才池，日後當出現相似職缺，AI Agent能即時推薦合適人選，大幅提高配對效率。

四、自動生成招聘報告

招聘顧問只需輸入簡單條件，AI智能體便可自主生成詳盡的招聘數據分析報告，如月度招聘成功率、求職者行業背景分佈、市場薪資趨勢等，協助公司管理層作出快速商業決策。

五、員工智能培訓

招聘公司員工可透過AI智能體定期接收招聘市場的最新趨勢、面試技巧和勞動法規更新等培訓內容，提升團隊專業能力及競爭力。

透過這些實際落地案例，我們清楚見到AI智能體如何真實有效地提升一間人力資源公司的營運效率與競爭力。對於不同規模的企業而言，這種智能化轉型的可能性都是極具吸引力的。

對香港企業來說，應用AI智能體的關鍵步驟包括：

1.⁠ ⁠開展智能體可行性研究，識別適合企業流程的AI自動化應用場景。

2.⁠ ⁠設定清晰可量化的目標，了解AI智能體能節省多少成本、人力和時間。

3.⁠ ⁠建立監管和流程框架，確保AI Agent安全合規。

4.⁠ ⁠小規模試點後再全面推廣，驗證成效和可行性。

5.⁠ ⁠定期內部培訓及共學，確保員工懂得使用和管理智能體。

6.⁠ ⁠持續觀察市場技術動向，不斷優化和更新AI Agent策略。

香港企業，如金融、保險及電商等行業尤其適合率先使用智能體自動化。企業管理者不應再只是詢問「AI如何幫助我們回答問題」，而要積極探索「AI如何幫助我們完成真正的任務與營運績效」。

2025年，毫無疑問地正式踏入「AI Agent元年」。香港企業應及早建立「AI＋營運」的新思維，以主動且前瞻的姿態迎接這場數碼化浪潮，令企業營運更高效、更具競爭力，成為行業內的智能化先行者。

【AI「素」養晚宴】學AI、食素菜、識人脈，一次過搞掂！

還在為AI學習無從入手而煩惱？ AI「素」養晚宴為您提供最佳解決方案！

我們誠邀您於8月8日，親臨灣仔素某so’N，在品嚐健康素食的同時，由AiX Society創會會長蘇仲成先生，親自指導您如何將AI轉化為強大的生意助手。

獨家內容： 現場演示最前沿的AI Agent工具，讓您一次過學懂管理思維與實用技巧。

超值體驗： 只需$380，即可享用豐盛素食晚餐，並拓展高價值人脈。

適用對象： 任何規模的企業均可受益。

把握機會，提升企業競爭力！名額有限，立即WhatsApp預留席位。