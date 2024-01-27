未來工作變局在望｜23年世界經濟論壇報告揭露勞動力市場5大趨勢

根據2023年世界經濟論壇（WEF）的《未來工作報告》，全球勞動市場正在經歷前所未有的變革。此報告提供了對未來五年（2023-2027年）全球主要雇主對於就業趨勢和方向的期望的獨特調查數據集的洞察，匯集了來自803家公司的觀點，這些公司合計雇用了超過1130萬工人，涵蓋了全球27個行業集群和45個經濟體。



作者：蘇仲成（嶺南大學研究生院客席助理教授）

2023年的勞動市場變化，不僅受到技術突破的驅動，例如人工智能的崛起，還受到經濟和地緣政治動盪、日益增長的社會和環境壓力的影響。報告指出，技術採用將繼續成為未來五年商業轉型的關鍵驅動力。超過85%的受訪組織認為新興技術的增加採用和擴大數字化途徑是推動其組織轉型的最可能趨勢。此外，環境、社會與公司治理（ESG）標準在組織內的廣泛應用也將產生顯著影響。

在技術採用方面，大數據、雲計算和人工智能在可能採用方面名列前茅。超過75%的公司計劃在未來五年採用這些技術。數字化商業和交易的影響也顯而易見。數字平台和應用程序是受訪組織最有可能採用的技術，有86%的公司預計在未來五年將其納入運營。數字化商業和貿易預計將被75%的企業採用。

雇主預計未來五年內勞動市場結構將出現23%的變動。這可以解釋為一種綜合衡量的變動，包括新興職位的增加和衰退職位的淘汰。

然而，與先前的預期相比，企業將自動化引入其運營的步伐已放緩。如今的組織估計，34%的所有與業務相關的任務由機器執行，其餘66%由人類執行。這代表了自2020年未來工作報告以來自動化水平僅增加了1%。

報告還指出，技術和數字化是當前最快增長和最快衰退職位的主要驅動力。AI和機器學習專家、可持續性專家、業務智能分析師和信息安全分析師位居增長最快的職位之首。此外，預計教育、農業、數字商務和貿易領域將出現大規模的就業增長。

對於技能的需求也在變化。雇主估計，未來五年內將有44%的工人技能受到干擾。認知技能的重要性正在迅速增長，反映出職場中複雜問題解決的日益重要性。

鑑於這些變化，企業對於未來五年內人才的可用性較不樂觀。因此，組織將改進人才晉升和晉升流程視為提高人才可用性的關鍵商業實踐。

雖然未來的工作市場面臨許多挑戰，但這些變革也為政府、企業和教育機構提供了機會，以更好地準備迎接未來的工作機會和技能需求。隨著全球經濟體在經歷COVID-19大流行及其相關封鎖措施後開始恢復，許多經濟體將面臨不同的挑戰和機遇。政策措施的不均衡執行加劇了恢復的不對稱性，這在發達經濟體和新興經濟體之間造成了顯著差異。

總體而言，報告強調了適應快速變化勞動市場的重要性，並且強調了為不同群體提供適當社會保護和培訓機會的重要性，特別是那些未被全職就業合同覆蓋的人。這不僅涉及到技術和數字技能的發展，還涉及到更廣泛的認知、社交和情感技能。隨著全球經濟持續變化，勞動力市場的未來將繼續受到這些因素的影響和塑造。