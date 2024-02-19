百億市值馬來西亞上市公司 MyEG 宣佈投資香港 Web3 領域
撰文：Techub News
出版：更新：
馬來西亞百億市值上市公司 MyEG 宣佈投資香港 Web3 領域。MyEG 集團旗下第一層公共區塊鏈平台 Zetrix 將會以香港為大中華區域總部發展政府基建應用、實體資產代幣化、區塊鏈認證等發展。Zetrix 將會在第一階段投資千萬港元開辦本地辦公室、與香港 Web3 加速器 Web3Labs 和著名投資機構 Summer Capital 合作建立 Web3 項目加速計劃。
牽線推動落地在港落地的立法會議員吳傑莊日前飛往吉隆坡與 MyEG 董事總經理兼 Zetrix 的聯合創始人黃天順會面，介紹了香港的一國兩制落實情況和 Web3 政策。吳傑莊表示: 「香港有着一國兩制獨特優勢，Web3 政策也是香港重點推動的科技領域。這次 MyEG 集團旗下 Zetrix 公鏈平台到香港發展是為香港 Web3 政策打了一個強心針，證明香港的政策能吸引來自世界各地著名的企業和項目。」
黃天順先生在會面上亦表示，MyEG 自 2000 年開始在亞洲的技術基建發展處於領先地位，十分期待在香港的發展：「Zetrix 綜合在馬來西亞政府合作多年的經驗，目標與不同公型、商業機構等在 Web3 領域倡導技術創新，探索區塊鏈認證（BID）、可驗證數字憑證（Verifiable Credential） 等領域的發展。」
Zetrix 與 Web3Labs 將會在港推岀 Web3 加速計劃，支持全球來香港和東南亞地區發展的 Web3 企業提供資金、技術、網絡等支持，助力企業賦能發展。