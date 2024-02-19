百億市值馬來西亞上市公司 MyEG 宣佈投資香港 Web3 領域

馬來西亞百億市值上市公司 MyEG 宣佈投資香港 Web3 領域。MyEG 集團旗下第一層公共區塊鏈平台 Zetrix 將會以香港為大中華區域總部發展政府基建應用、實體資產代幣化、區塊鏈認證等發展。Zetrix 將會在第一階段投資千萬港元開辦本地辦公室、與香港 Web3 加速器 Web3Labs 和著名投資機構 Summer Capital 合作建立 Web3 項目加速計劃。

牽線推動落地在港落地的立法會議員吳傑莊日前飛往吉隆坡與 MyEG 董事總經理兼 Zetrix 的聯合創始人黃天順會面，介紹了香港的一國兩制落實情況和 Web3 政策。吳傑莊表示: 「香港有着一國兩制獨特優勢，Web3 政策也是香港重點推動的科技領域。這次 MyEG 集團旗下 Zetrix 公鏈平台到香港發展是為香港 Web3 政策打了一個強心針，證明香港的政策能吸引來自世界各地著名的企業和項目。」

MyEG 董事總經理兼 Zetrix 的聯合創始人黃天順（左）立法會議員吳傑莊（中）夏焱資本創辦人兼董事長朱儁偉（右）

黃天順先生在會面上亦表示，MyEG 自 2000 年開始在亞洲的技術基建發展處於領先地位，十分期待在香港的發展：「Zetrix 綜合在馬來西亞政府合作多年的經驗，目標與不同公型、商業機構等在 Web3 領域倡導技術創新，探索區塊鏈認證（BID）、可驗證數字憑證（Verifiable Credential） 等領域的發展。」

Zetrix 與 Web3Labs 將會在港推岀 Web3 加速計劃，支持全球來香港和東南亞地區發展的 Web3 企業提供資金、技術、網絡等支持，助力企業賦能發展。