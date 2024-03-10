數碼時代必要保護文化遺產｜Sovereign AI語言模型重要性｜蘇仲成

在數碼文化革命的浪潮中，各國開發本國的人工智能語言模型（AI LLMs）的重要性從未如此迫切。在我們進入信息和文化主要被數碼化的時代，保護國家遺產、知識和公正分配信息成為了當務之急。開發國家特有的AI LLMs，確保一國身份的精髓得以保存及讓其公民能夠輕鬆訪問，成為應對這些挑戰的希望之光。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

AI LLMs在文化保護中的角色

AI語言模型已經改變了我們與信息互動的方式，提供了前所未有地訪問大量數據的能力。然而，這場革命並非沒有挑戰。由少數全球科技巨頭開發的AI服務的主導地位引發了對文化同質化、語言多樣性喪失以及可能的信息分配偏見的擔憂。作為回應，越來越多的聲音呼籲開發主權AI LLMs，倡導建立深植於個別國家獨特文化和歷史背景的系統。

主權AI LLMs承諾作為數字遺產的守護者，精心存檔並使國家的文學、歷史和科學知識寶庫在本土語言中易於訪問。通過確保這些寶藏在AI模型中被編碼，國家可以為後代保護其文化遺產，促進公民對其遺產的更深入理解和欣賞。

彌合知識差距和促進包容性訪問

除了文化保護之外，主權AI LLMs在民主化知識訪問方面發揮著關鍵作用。在許多國家，大量的歷史和教育內容要麼未被數碼化，要麼不容易被公眾訪問。主權AI模型可以通過數碼化、組織並提供本地語言中的易於訪問的信息來彌合這一差距，從而培養知識淵博和受過教育的公民。

此外，這些模型可以被定制來識別和解釋區域方言和成語，提高數字服務的包容性和覆蓋範圍。通過提供一個反映國家語言多樣性的平台，主權AI LLMs可以確保所有公民，不論他們的語言背景如何，都能平等地訪問國家的數字知識庫。

對抗偏見並確保公平信息分配

主權AI LLMs最重要的優勢之一是它們減少全球開發的AI模型中固有偏見的潛力。通過設計深植於國家價值觀、觀點和歷史背景的AI系統，國家可以確保通過這些模型傳播的信息反映了其社會規範和優先事項。

此外，主權AI LLMs可以作為防範外部來源傳播錯誤信息和偏見內容的堡壘。通過優先考慮經過驗證且與國家利益一致的內容，這些模型可以培養出一個更加知情和具有批判性思維的公眾，使其免受外部宣傳和偏見的影響。

前進之路：擁抱數碼文化革命

開發主權AI LLMs不是沒有挑戰的。它需要在研究、技術和基礎設施方面進行大量投資，同時還需要共同努力數碼化和策劃涵蓋國家文化和歷史景觀的內容。然而，這樣做的潛在好處是無法衡量的。主權AI LLMs不僅承諾保護豐富的國家遺產，還承諾賦予公民無偏見、公平訪問信息的能力。

當我們站在數碼文化革命的閾口時，開發主權AI LLMs成為了全球國家的一個關鍵命題。通過接受這一挑戰，各國可以確保其文化身份、知識和價值在數碼時代得以保存、慶祝和與後代共享。